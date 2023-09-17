Под Пермью временно перекроют две дороги

В Краснокамском округе временно перекроют переезд через железную дорогу

18 сентября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Проезд будет закрыт до утр 19 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Краснокамском округе в ночь с 18 по 19 сентября перекроют два переезда через железнодорожные пути для автомобилей. Переезды будут перекрыты в деревне Новая Ивановка и поселке Оверята, сообщает администрация Краснокамского округа. «В связи с производством ремонтных работ на железнодорожных переездах, расположенного в д. Н.Ивановка и в п. Оверята движение для автомобильного транспорта будет закрыто. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщает мэрия. В деревне Новая Ивановка остановят движение на железнодорожном переезде 1406 км ПК 9 перегона Шабуничи-Оверята с 21:00 18 сентября по 06:00 19 сентября. В поселке Оверята проехать нельзя будет через железнодорожный переезд 1409 км ПК 7 перегона Шабуничи-Оверята с 23:00 18 сентября по 08:00 19 сентября. Пропускать будут только скорую помощь и пожарных.

В Краснокамском округе в ночь с 18 по 19 сентября перекроют два переезда через железнодорожные пути для автомобилей. Переезды будут перекрыты в деревне Новая Ивановка и поселке Оверята, сообщает администрация Краснокамского округа. «В связи с производством ремонтных работ на железнодорожных переездах, расположенного в д. Н.Ивановка и в п. Оверята движение для автомобильного транспорта будет закрыто. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщает мэрия. В деревне Новая Ивановка остановят движение на железнодорожном переезде 1406 км ПК 9 перегона Шабуничи-Оверята с 21:00 18 сентября по 06:00 19 сентября. В поселке Оверята проехать нельзя будет через железнодорожный переезд 1409 км ПК 7 перегона Шабуничи-Оверята с 23:00 18 сентября по 08:00 19 сентября. Пропускать будут только скорую помощь и пожарных.