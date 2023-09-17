17 сентября 2023
16 сентября 2023

Под Пермью временно перекроют две дороги

В Краснокамском округе временно перекроют переезд через железную дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , дорожные знаки, стоп, кирпич
Проезд будет закрыт до утр 19 сентября Фото:

В Краснокамском округе в ночь с 18 по 19 сентября перекроют два переезда через железнодорожные пути для автомобилей. Переезды будут перекрыты в деревне Новая Ивановка и поселке Оверята, сообщает администрация Краснокамского округа.

«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожных переездах, расположенного в д. Н.Ивановка и в п. Оверята движение для автомобильного транспорта будет закрыто. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщает мэрия.

В деревне Новая Ивановка остановят движение на железнодорожном переезде 1406 км ПК 9 перегона Шабуничи-Оверята с 21:00 18 сентября по 06:00 19 сентября. В поселке Оверята проехать нельзя будет через железнодорожный переезд 1409 км ПК 7 перегона Шабуничи-Оверята с 23:00 18 сентября по 08:00 19 сентября. Пропускать будут только скорую помощь и пожарных.

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В Краснокамском округе в ночь с 18 по 19 сентября перекроют два переезда через железнодорожные пути для автомобилей. Переезды будут перекрыты в деревне Новая Ивановка и поселке Оверята, сообщает администрация Краснокамского округа. «В связи с производством ремонтных работ на железнодорожных переездах, расположенного в д. Н.Ивановка и в п. Оверята движение для автомобильного транспорта будет закрыто. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщает мэрия. В деревне Новая Ивановка остановят движение на железнодорожном переезде 1406 км ПК 9 перегона Шабуничи-Оверята с 21:00 18 сентября по 06:00 19 сентября. В поселке Оверята проехать нельзя будет через железнодорожный переезд 1409 км ПК 7 перегона Шабуничи-Оверята с 23:00 18 сентября по 08:00 19 сентября. Пропускать будут только скорую помощь и пожарных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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