В минздраве раскрыли, в каком состоянии находится екатеринбурженка, упавшая на рельсы в метро

Пока женщина находится в реанимации
Женщину, которая упала на рельсы в екатеринбургском метро, прооперировали, ее состояние крайне тяжелое. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале.
«Пациентке сделана операция. Находится в реанимации. Состояние крайне тяжелое», — пояснили в пресс-службе.
ЧП произошло на станции Проспект Космонавтов утром 18 сентября. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено, из-за чего в городе начался транспортный коллапс.
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