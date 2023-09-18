18 сентября 2023

В минздраве раскрыли, в каком состоянии находится екатеринбурженка, упавшая на рельсы в метро

Екатеринбурженка, упавшая на рельсы в метро, находится в реанимации
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Пока женщина находится в реанимации Фото:

Женщину, которая упала на рельсы в екатеринбургском метро, прооперировали, ее состояние крайне тяжелое. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале.

«Пациентке сделана операция. Находится в реанимации. Состояние крайне тяжелое», — пояснили в пресс-службе.

ЧП произошло на станции Проспект Космонавтов утром 18 сентября. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено, из-за чего в городе начался транспортный коллапс.

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Женщину, которая упала на рельсы в екатеринбургском метро, прооперировали, ее состояние крайне тяжелое. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале. «Пациентке сделана операция. Находится в реанимации. Состояние крайне тяжелое», — пояснили в пресс-службе. ЧП произошло на станции Проспект Космонавтов утром 18 сентября. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено, из-за чего в городе начался транспортный коллапс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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