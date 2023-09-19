Пермская больница вводит обязательное ношение масок для больных

Городская больница Соликамска (Пермский край) вводит обязательное ношение масок для пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа. Об этом руководство учреждения сообщило горожанам в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Если у Вас имеются симптомы респираторно-вирусного заболевания, при посещении поликлиники ношение медицинской маски ОБЯЗАТЕЛЬНО!» — говорится в группе. Для пациентов без симптомов ОРВИ и гриппа ношение масок рекомендовано.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, ранее ведомство выслало главным врачам рекомендации по использованию медицинских масок в больницах и поликлиниках для предотвращения распространения инфекции коронавируса, ОРВИ и гриппа. Решение о введении масочного режима на территории учреждения принимает главный врач.
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