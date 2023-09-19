Пермская больница вводит обязательное ношение масок для больных

19 сентября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Ношение масок также рекомендовано пациентам без симптомов ОРВИ и гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Городская больница Соликамска (Пермский край) вводит обязательное ношение масок для пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа. Об этом руководство учреждения сообщило горожанам в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Если у Вас имеются симптомы респираторно-вирусного заболевания, при посещении поликлиники ношение медицинской маски ОБЯЗАТЕЛЬНО!» — говорится в группе. Для пациентов без симптомов ОРВИ и гриппа ношение масок рекомендовано. Как сообщили URA.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, ранее ведомство выслало главным врачам рекомендации по использованию медицинских масок в больницах и поликлиниках для предотвращения распространения инфекции коронавируса, ОРВИ и гриппа. Решение о введении масочного режима на территории учреждения принимает главный врач.

Городская больница Соликамска (Пермский край) вводит обязательное ношение масок для пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа. Об этом руководство учреждения сообщило горожанам в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Если у Вас имеются симптомы респираторно-вирусного заболевания, при посещении поликлиники ношение медицинской маски ОБЯЗАТЕЛЬНО!» — говорится в группе. Для пациентов без симптомов ОРВИ и гриппа ношение масок рекомендовано. Как сообщили URA.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, ранее ведомство выслало главным врачам рекомендации по использованию медицинских масок в больницах и поликлиниках для предотвращения распространения инфекции коронавируса, ОРВИ и гриппа. Решение о введении масочного режима на территории учреждения принимает главный врач.