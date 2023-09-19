Свердловчанка устроила на работу сотрудника-призрака, который заработал 2,3 млн рублей

Женщина якобы устроила на работу сотрудника, который шесть лет получал зарплату
В Талице Свердловской области женщину-балетмейстера подозревают в мошенничестве. Она, по данным источника URA.RU, устроила на работу некого сотрудника, который с 2017 года получил 2,3 млн рублей.
Однако балейтмейстер утверждает, что деньги потратила на пошив костюмов и прочие расходы центра. «Женщина признает вину. Однако чеков у нее лишь на 100 тысяч из 2,3 млн рублей», — поделился собеседник агентства. Специалист-призрак числился в учреждении шесть лет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых. Он пообещал проверить информацию.
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