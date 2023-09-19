Свердловчанка устроила на работу сотрудника-призрака, который заработал 2,3 млн рублей

Свердловского балетмейстера подозревают в особо крупном мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина якобы устроила на работу сотрудника, который шесть лет получал зарплату Фото:

В Талице Свердловской области женщину-балетмейстера подозревают в мошенничестве. Она, по данным источника URA.RU, устроила на работу некого сотрудника, который с 2017 года получил 2,3 млн рублей.

Однако балейтмейстер утверждает, что деньги потратила на пошив костюмов и прочие расходы центра. «Женщина признает вину. Однако чеков у нее лишь на 100 тысяч из 2,3 млн рублей», — поделился собеседник агентства. Специалист-призрак числился в учреждении шесть лет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых. Он пообещал проверить информацию.

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В Талице Свердловской области женщину-балетмейстера подозревают в мошенничестве. Она, по данным источника URA.RU, устроила на работу некого сотрудника, который с 2017 года получил 2,3 млн рублей. Однако балейтмейстер утверждает, что деньги потратила на пошив костюмов и прочие расходы центра. «Женщина признает вину. Однако чеков у нее лишь на 100 тысяч из 2,3 млн рублей», — поделился собеседник агентства. Специалист-призрак числился в учреждении шесть лет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых. Он пообещал проверить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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