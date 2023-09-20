Екатеринбуржцы столкнулись с проблемой из-за новой школьной реформы

В некоторых школах даже задумались над возвращением бумажных дневников Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбургских школах столкнулись с проблемами при переводе электронных дневников с предыдущих сервисов на федеральную информационную систему «Моя школа», доступную через Госуслуги. В некоторых учреждениях даже обратно вводят бумажные дневники, сообщил URA.RU читатель.

«В нашей школе грандиозный скандал. Всех школьников переводят на электронный дневник на Госуслугах. А он не работает, совсем. Заставили отказаться от удобного сервиса „Дневник.ру“, который всем нравился. Но нормальной замены нет. Вводят бумажные дневники. Родители возмущены и негодуют. Вот такая цифровизация», — рассказал горожанин.

Источник в дирекции другой школы поделился, что массовая техническая заминка действительно есть, и связана она с проблемами при переносе огромного массива данных на новую платформу. «Знаю, что этот вопрос решается. Нам обещают, что все заработает в ближайшее время», — рассказал собеседник.

«По информации министерства образования и молодежной политики Свердловской области, работа единой информационной системы, на базе которой создан электронный дневник, налажена и работает без сбоев. Пользоваться в полном объеме электронным дневником ученики, их родители, а также учителя смогут только, когда в школе утвердят расписание и загрузят в систему», — пояснили в департаменте информполитики региона (ДИП).

Там добавили, что переход с разных платформ на единый электронный дневник прописан изменениями, внесенными в федеральный закон об «Об образовании», и распространяется на все российские школы. На 14 сентября, по данным ДИП, более 200 свердловских школ сумели успешно перейти на новый сервис через Госуслуги.

Что касается возникших технических проблем, в ДИПе рекомендовали обратиться в федеральное Минпросвещения. Туда был направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. О том, что российские школы с января 2023-го будут пользоваться только государственными информационными системами для обработки персональных данных, в правительстве РФ объявили в конце 2022 года.