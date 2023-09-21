21 сентября 2023

ООО «Парма» займется проектированием поликлиники в Перми на Гайве

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь – мое будущее». Пермь, стенд, фото, городская поликлиника
В Перми появится новая поликлиника на Гайве Фото:

Компания «Парма» разработает проект поликлиники для микрорайона Гайва в столице Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте регионального Минстроя.

«Управление капитального строительства Прикамья заключило контракт на проектирование и строительство поликлиники в микрорайоне Гайва. Работы будет выполнять ООО „Парма“. Первый этап проектирования продлится до осени 2024 года», — указано на сайте Минстроя Пермского края.

По данным ведомства, новая поликлиника расположится на территории горбольницы на улице Писарева. Лечебное учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Там предусмотрено отделение женской консультации с дневным стационаром.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскрыл преимущества нового больничного комплекса в Полазне. Там пациентам окажут разные виды медпомощи — от женской консультации до услуг стоматологов.

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Компания «Парма» разработает проект поликлиники для микрорайона Гайва в столице Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте регионального Минстроя. «Управление капитального строительства Прикамья заключило контракт на проектирование и строительство поликлиники в микрорайоне Гайва. Работы будет выполнять ООО „Парма“. Первый этап проектирования продлится до осени 2024 года», — указано на сайте Минстроя Пермского края. По данным ведомства, новая поликлиника расположится на территории горбольницы на улице Писарева. Лечебное учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Там предусмотрено отделение женской консультации с дневным стационаром. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскрыл преимущества нового больничного комплекса в Полазне. Там пациентам окажут разные виды медпомощи — от женской консультации до услуг стоматологов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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