ООО «Парма» займется проектированием поликлиники в Перми на Гайве

22 сентября 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

В Перми появится новая поликлиника на Гайве Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Компания «Парма» разработает проект поликлиники для микрорайона Гайва в столице Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте регионального Минстроя. «Управление капитального строительства Прикамья заключило контракт на проектирование и строительство поликлиники в микрорайоне Гайва. Работы будет выполнять ООО „Парма“. Первый этап проектирования продлится до осени 2024 года», — указано на сайте Минстроя Пермского края. По данным ведомства, новая поликлиника расположится на территории горбольницы на улице Писарева. Лечебное учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Там предусмотрено отделение женской консультации с дневным стационаром. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскрыл преимущества нового больничного комплекса в Полазне. Там пациентам окажут разные виды медпомощи — от женской консультации до услуг стоматологов.

Компания «Парма» разработает проект поликлиники для микрорайона Гайва в столице Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте регионального Минстроя. «Управление капитального строительства Прикамья заключило контракт на проектирование и строительство поликлиники в микрорайоне Гайва. Работы будет выполнять ООО „Парма“. Первый этап проектирования продлится до осени 2024 года», — указано на сайте Минстроя Пермского края. По данным ведомства, новая поликлиника расположится на территории горбольницы на улице Писарева. Лечебное учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Там предусмотрено отделение женской консультации с дневным стационаром. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскрыл преимущества нового больничного комплекса в Полазне. Там пациентам окажут разные виды медпомощи — от женской консультации до услуг стоматологов.