ООО «Парма» займется проектированием поликлиники в Перми на Гайве

Компания «Парма» разработает проект поликлиники для микрорайона Гайва в столице Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте регионального Минстроя.
«Управление капитального строительства Прикамья заключило контракт на проектирование и строительство поликлиники в микрорайоне Гайва. Работы будет выполнять ООО „Парма“. Первый этап проектирования продлится до осени 2024 года», — указано на сайте Минстроя Пермского края.
По данным ведомства, новая поликлиника расположится на территории горбольницы на улице Писарева. Лечебное учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Там предусмотрено отделение женской консультации с дневным стационаром.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскрыл преимущества нового больничного комплекса в Полазне. Там пациентам окажут разные виды медпомощи — от женской консультации до услуг стоматологов.
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