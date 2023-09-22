Express: переданные Киеву танки Challenger 2 смертельно опасны для ВСУ

22 сентября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

В минобороны Великобритании подтвердили опасность Challenger 2 для армии Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские танки Challenger 2, которые находятся на Украине, могли создаваться из опасных асбестосодержащих материалов. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на минобороны Великобритании. «Среди пострадавших танков Challenger 2, которые отправлены на Украину, могут машины, пронизанные потенциально смертельными асбестосодержащими материалами, признало министерство обороны. <…> Воздействие асбеста может оказаться фатальным и связано с мезотелиомой, формой рака, и тяжелыми рубцами легких. Те, кто контактирует с ним, также могут страдать спустя годы после заражения», — говорится в материале . Такое положение дел — серьезная проблема для ВСУ, как отметил теневой министр обороны в правительстве оппозиционной лейбористской партии Великобритании Джон Хили. По заявлению минобороны страны, сейчас ведутся работы по устранению из производства асбестосодержащих материалов. В марте 2023 года Великобритания анонсировала поставки на Украину снарядов с обедненным ураном. Они обладают большей плотностью, однако могут создавать угрозу для природы и человека. Военный эксперт Константин Сивков отмечал, что такие снаряды могут вызвать и онкологические заболевания. Помимо поставок такого типа снарядов, Британия отправила Украине еще и несколько танков Challenger 2. Однако армия России уже научилась их уничтожать. Впервые британский танк в зоне СВО подбили 5 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британские танки Challenger 2, которые находятся на Украине, могли создаваться из опасных асбестосодержащих материалов. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на минобороны Великобритании. «Среди пострадавших танков Challenger 2, которые отправлены на Украину, могут машины, пронизанные потенциально смертельными асбестосодержащими материалами, признало министерство обороны. <…> Воздействие асбеста может оказаться фатальным и связано с мезотелиомой, формой рака, и тяжелыми рубцами легких. Те, кто контактирует с ним, также могут страдать спустя годы после заражения», — говорится в материале. Такое положение дел — серьезная проблема для ВСУ, как отметил теневой министр обороны в правительстве оппозиционной лейбористской партии Великобритании Джон Хили. По заявлению минобороны страны, сейчас ведутся работы по устранению из производства асбестосодержащих материалов. В марте 2023 года Великобритания анонсировала поставки на Украину снарядов с обедненным ураном. Они обладают большей плотностью, однако могут создавать угрозу для природы и человека. Военный эксперт Константин Сивков отмечал, что такие снаряды могут вызвать и онкологические заболевания. Помимо поставок такого типа снарядов, Британия отправила Украине еще и несколько танков Challenger 2. Однако армия России уже научилась их уничтожать. Впервые британский танк в зоне СВО подбили 5 сентября.