Рогов: ВС РФ уничтожили американские бронетранспортеры Stryker

БТР уничтожили на Ореховском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ уничтожили на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Ореховском направлении уничтожено два американских БТР Stryker. Они остались догорать в запорожских степях», — передает слова Рогова «РИА Новости».
Ранее Владимир Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, подбитые армией России, останутся ржаветь на поле боя. По его словам, их «не утащить из-за их веса».
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