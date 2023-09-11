Рогов: ВС РФ уничтожили американские бронетранспортеры Stryker

11 сентября 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

БТР уничтожили на Ореховском направлении Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Ореховском направлении уничтожено два американских БТР Stryker. Они остались догорать в запорожских степях», — передает слова Рогова «РИА Новости». Ранее Владимир Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, подбитые армией России, останутся ржаветь на поле боя. По его словам, их «не утащить из-за их веса».

Вооруженные силы РФ уничтожили на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Ореховском направлении уничтожено два американских БТР Stryker. Они остались догорать в запорожских степях», — передает слова Рогова «РИА Новости». Ранее Владимир Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, подбитые армией России, останутся ржаветь на поле боя. По его словам, их «не утащить из-за их веса».