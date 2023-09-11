Рогов: ВС РФ уничтожили американские бронетранспортеры Stryker

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БТР уничтожили на Ореховском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Ореховском направлении уничтожено два американских БТР Stryker. Они остались догорать в запорожских степях», — передает слова Рогова «РИА Новости».

Ранее Владимир Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, подбитые армией России, останутся ржаветь на поле боя. По его словам, их «не утащить из-за их веса».

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Вооруженные силы РФ уничтожили на Ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Ореховском направлении уничтожено два американских БТР Stryker. Они остались догорать в запорожских степях», — передает слова Рогова «РИА Новости». Ранее Владимир Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, подбитые армией России, останутся ржаветь на поле боя. По его словам, их «не утащить из-за их веса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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