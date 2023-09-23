23 сентября 2023

МВД: в Дагестане неизвестные на авто нарочно сбили ребенка на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, происшествие, дтп, авария, велосипед, дорога
Видео ДТП было снято на камеру возле подъезда (фото из архива) Фото:

В Дагестане водитель с пассажиром нарочно сбили ребенка на велосипеде. Участники инцидента сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе МВД республики. Видео ДТП было снято на камеру возле подъезда.

«Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно… В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в Telegram-канале главы пресс-службы республики Дагестан.

На видео в вечернее время мальчик на велосипеде направляется в сторону подъезда, когда ему задним ходом преграждает дорогу автомобиль, который затем недалеко отъезжает. Второй раз машина с неизвестными также едет назад, на третий раз они сбивают ребенка, прижав его к стене. Мальчик, хромая, делает несколько шагов и падает, когда из машины выходят двое и что-то ему говорят. При появлении встречного автомобиля мужчины уезжают с открытыми дверями.

Ранее водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил троих детей, которые ехали на велосипедах в Ставропольском крае. Авария произошла около Пятигорска, пишет RT.

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В Дагестане водитель с пассажиром нарочно сбили ребенка на велосипеде. Участники инцидента сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе МВД республики. Видео ДТП было снято на камеру возле подъезда. «Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно… В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в Telegram-канале главы пресс-службы республики Дагестан. На видео в вечернее время мальчик на велосипеде направляется в сторону подъезда, когда ему задним ходом преграждает дорогу автомобиль, который затем недалеко отъезжает. Второй раз машина с неизвестными также едет назад, на третий раз они сбивают ребенка, прижав его к стене. Мальчик, хромая, делает несколько шагов и падает, когда из машины выходят двое и что-то ему говорят. При появлении встречного автомобиля мужчины уезжают с открытыми дверями. Ранее водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил троих детей, которые ехали на велосипедах в Ставропольском крае. Авария произошла около Пятигорска, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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