В ХМАО на «трассе смерти» при столкновении легковушки и грузовика погиб человек. Видео

25 сентября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Водителя легковушки отправили на скорой в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» во время столкновения «Chevrolet» и грузовика-автоцистерны погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Утром на 643 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ женщина-водитель автомобиля „Chevrolet Cruze“ 1993 года рождения, двигаясь со стороны Нефтеюганска в сторону Тюмени, не справилась с управлением, зацепила обочину и выехала на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автоцистерной. В результате ДТП пассажир автомобиля „Chevrolet Cruze“ погиб на месте происшествия. Водитель доставлена в медучреждение», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN».

В ХМАО на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» во время столкновения «Chevrolet» и грузовика-автоцистерны погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Утром на 643 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ женщина-водитель автомобиля „Chevrolet Cruze“ 1993 года рождения, двигаясь со стороны Нефтеюганска в сторону Тюмени, не справилась с управлением, зацепила обочину и выехала на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автоцистерной. В результате ДТП пассажир автомобиля „Chevrolet Cruze“ погиб на месте происшествия. Водитель доставлена в медучреждение», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN».