В ХМАО на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» во время столкновения «Chevrolet» и грузовика-автоцистерны погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«Утром на 643 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ женщина-водитель автомобиля „Chevrolet Cruze“ 1993 года рождения, двигаясь со стороны Нефтеюганска в сторону Тюмени, не справилась с управлением, зацепила обочину и выехала на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автоцистерной. В результате ДТП пассажир автомобиля „Chevrolet Cruze“ погиб на месте происшествия. Водитель доставлена в медучреждение», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN».
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