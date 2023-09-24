24 сентября 2023
23 сентября 2023
22 сентября 2023

В ХМАО на «трассе смерти» при столкновении легковушки и грузовика погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, спасатель, авария
Водителя легковушки отправили на скорой в больницу Фото:

В ХМАО на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» во время столкновения «Chevrolet» и грузовика-автоцистерны погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Утром на 643 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ женщина-водитель автомобиля „Chevrolet Cruze“ 1993 года рождения, двигаясь со стороны Нефтеюганска в сторону Тюмени, не справилась с управлением, зацепила обочину и выехала на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автоцистерной. В результате ДТП пассажир автомобиля „Chevrolet Cruze“ погиб на месте происшествия. Водитель доставлена в медучреждение», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN».

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В ХМАО на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» во время столкновения «Chevrolet» и грузовика-автоцистерны погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Утром на 643 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ женщина-водитель автомобиля „Chevrolet Cruze“ 1993 года рождения, двигаясь со стороны Нефтеюганска в сторону Тюмени, не справилась с управлением, зацепила обочину и выехала на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автоцистерной. В результате ДТП пассажир автомобиля „Chevrolet Cruze“ погиб на месте происшествия. Водитель доставлена в медучреждение», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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