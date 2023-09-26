В Екатеринбурге продается бизнес-центр, владелец которого отбывает срок

26 сентября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Бизнес-центр «Партнер» на Пальмиро Тольятти, 32, выставили на продажу (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Бизнес-центр «Партнер», расположенный в Екатеринбурге на улице Пальмиро Тольятти, 32, выставили на продажу. Владельцем центра числится бизнесмен Игорь Кузьмин, в настоящее время отбывающий наказание в колонии за злоупотребление полномочиями. Информация о БЦ опубликована в одном из сервисов по продаже недвижимости. Согласно представленной на сайте информации, бизнес-центр продают за 160 миллионов рублей. Общая площадь помещения — 2052 кв. метра. Также имеется подземная парковка для арендаторов. Офисное здание было построено в 2005 году, сейчас там сданы все помещения, говорится в объявлении продавца. Из этого следует, что БЦ продается готовым бизнесом, с которого можно получать пассивный доход. Раньше БЦ «Партнер» принадлежал компании «Уникум Партнер», которая предоставляла брокерские услуги и брала займы у населения. В ноябре 2014 года центробанк отозвал лицензию из-за многочисленных нарушений, а в июне 2017 года гендиректора копании Игоря Кузьмина суд признал банкротом. В 2019 году Кузьмин получил условный срок — четыре года за злоупотребление полномочиями. Потерпевшие с решением суда были не согласны и подали апелляцию. Свердловский областной суд в августе 2021 года ужесточил наказание и отправил Игоря Кузьмина на шесть лет в колонию общего режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнес-центр «Партнер», расположенный в Екатеринбурге на улице Пальмиро Тольятти, 32, выставили на продажу. Владельцем центра числится бизнесмен Игорь Кузьмин, в настоящее время отбывающий наказание в колонии за злоупотребление полномочиями. Информация о БЦ опубликована в одном из сервисов по продаже недвижимости. Согласно представленной на сайте информации, бизнес-центр продают за 160 миллионов рублей. Общая площадь помещения — 2052 кв. метра. Также имеется подземная парковка для арендаторов. Офисное здание было построено в 2005 году, сейчас там сданы все помещения, говорится в объявлении продавца. Из этого следует, что БЦ продается готовым бизнесом, с которого можно получать пассивный доход. Раньше БЦ «Партнер» принадлежал компании «Уникум Партнер», которая предоставляла брокерские услуги и брала займы у населения. В ноябре 2014 года центробанк отозвал лицензию из-за многочисленных нарушений, а в июне 2017 года гендиректора копании Игоря Кузьмина суд признал банкротом. В 2019 году Кузьмин получил условный срок — четыре года за злоупотребление полномочиями. Потерпевшие с решением суда были не согласны и подали апелляцию. Свердловский областной суд в августе 2021 года ужесточил наказание и отправил Игоря Кузьмина на шесть лет в колонию общего режима.