В Нижнем Тагиле мальчик сбежал от отца, который хотел выбросить собаку

27 сентября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Мальчик поругался с отцом из-за плохих оценок (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле 11-летний мальчик сбежал из дома после ссоры с отцом из-за плохой успеваемости в школе. Родитель пригрозил сыну, что выбросит собаку, которую тот принес домой. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». Мальчик убежал из дома 26 сентября. Силовики начали его искать. По данным ведомства, ребенок уже состоял на учете в ПДН за самовольные уходы. «Полицейские нашли 11-летнего мальчика, ушедшего из дома в Нижнем Тагиле. Он оказался у лишенной родительских прав мамы после ссоры с отцом, который из-за плохих оценок хотел его выбросить собаку на улицу», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Мать мальчика живет в соседнем подъезде. Ее лишили родительских прав за неуплату алиментов. Когда силовики пришли к ней домой, то двери в квартиру долгое время никто не открывал. Хотя полицейские слышали, что дома кто-то есть. Когда они пригрозили, что будут взламывать двери, женщина открыла квартиру. Подросток прятался именно у нее. Сейчас он может попасть в социально-реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств инцидента.

В Нижнем Тагиле 11-летний мальчик сбежал из дома после ссоры с отцом из-за плохой успеваемости в школе. Родитель пригрозил сыну, что выбросит собаку, которую тот принес домой. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». Мальчик убежал из дома 26 сентября. Силовики начали его искать. По данным ведомства, ребенок уже состоял на учете в ПДН за самовольные уходы. «Полицейские нашли 11-летнего мальчика, ушедшего из дома в Нижнем Тагиле. Он оказался у лишенной родительских прав мамы после ссоры с отцом, который из-за плохих оценок хотел его выбросить собаку на улицу», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Мать мальчика живет в соседнем подъезде. Ее лишили родительских прав за неуплату алиментов. Когда силовики пришли к ней домой, то двери в квартиру долгое время никто не открывал. Хотя полицейские слышали, что дома кто-то есть. Когда они пригрозили, что будут взламывать двери, женщина открыла квартиру. Подросток прятался именно у нее. Сейчас он может попасть в социально-реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств инцидента.