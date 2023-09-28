Суд над главным свердловским десантником перенесли из-за его командировки в зону СВО

Суд над свердловским десантником Тетериным перенесли до января

28 сентября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин обвиняется в посредничестве во взяточничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рассмотрение уголовного дела в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве, приостановили до 15 января. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга объяснил это решение действующим контрактом Тетерина с МО РФ. Он с прошлого года регулярно посещает зону спецоперации на Украине. «Рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Тетерина приостановили до 15 января. Решение принято из-за действующего контракта подсудимого с Минобороны РФ и тем, что он регулярно посещал зону спецоперации на Украине», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на суд. Контракт Тетерина заканчивается в июле 2026 года. На сайте Верх-Исетского районного суда есть информация о приостановлении рассмотрения дела десантника. Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой суда, но на звонок никто не ответил. Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По версии следствия, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам десантник заявлял, что не имеет отношения к взятке. В декабре 2022 года он уехал на спецоперацию, пропустив одно из заседаний. Затем он вернулся и заседания продолжились. В мае 2023-го его отпустили из зала суда прямиком на СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рассмотрение уголовного дела в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве, приостановили до 15 января. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга объяснил это решение действующим контрактом Тетерина с МО РФ. Он с прошлого года регулярно посещает зону спецоперации на Украине. «Рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Тетерина приостановили до 15 января. Решение принято из-за действующего контракта подсудимого с Минобороны РФ и тем, что он регулярно посещал зону спецоперации на Украине», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на суд. Контракт Тетерина заканчивается в июле 2026 года. На сайте Верх-Исетского районного суда есть информация о приостановлении рассмотрения дела десантника. Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой суда, но на звонок никто не ответил. Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По версии следствия, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам десантник заявлял, что не имеет отношения к взятке. В декабре 2022 года он уехал на спецоперацию, пропустив одно из заседаний. Затем он вернулся и заседания продолжились. В мае 2023-го его отпустили из зала суда прямиком на СВО.