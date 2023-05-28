Главного свердловского десантника, подозреваемого в коррупции, отпустили на СВО из зала суда

Евгения Тетерина подозревают в посредничестве при передачи взятки, но он свою вину отрицает Фото: Размик Закарян © URA.RU

Суд по делу главы Союза десантников России по Свердловской области Евгения Тетерина, подозреваемого в посредничестве во взятке, перенесли на четыре месяца, сообщили URA.RU в Верх-Исетском районном суде. Это позволит Тетерину вернуться на спецоперацию, где он работает помощником уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

«Заседание отложено до 25 сентября 2023 года. Защита ходатайствовала с просьбой отложить заседание до 29 декабря 2023 года», — рассказали в суде.

Один из аргументов защиты о том, почему нужно перенести заседание, стало письмо Татьяны Мерзляковой. В нем она попросила приостановить производство по уголовному делу и отпустить Тетерина на спецоперацию до 20 сентября 2023 года. Сейчас Тетерин работает ее помощником и предполагается, что он повезет на фронт гуманитарный груз.

Евгений Тетерин обвиняется в коррупции с 2021 года. По данным силовиков, он задействован в схеме передачи денег сотруднику Федеральной налоговой службы, который должен был избавить людей, связанных с Тетериным, от проблем с проверкой щебеночного карьера. Сам Тетерин заявлял, что не имеет отношения к взятке. В декабре 2022 года он уехал на спецоперацию, пропустив одно из заседаний.