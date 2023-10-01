Мужчина выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93
В Екатеринбурге мужчина выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 в микрорайоне Широкая речка. Об этом рассказала очевидица.
«Я услышала хлопок сквозь сон. Через две минуты пошла в окно смотреть, а там парень лежит», — передает слова очевидицы Е1.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!