01 октября 2023
30 сентября 2023

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, аварийный дом, окна, разруха, разрушающееся здание, водосточная труба
Мужчина выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 Фото:

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 в микрорайоне Широкая речка. Об этом рассказала очевидица.

«Я услышала хлопок сквозь сон. Через две минуты пошла в окно смотреть, а там парень лежит», — передает слова очевидицы Е1.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге мужчина выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 в микрорайоне Широкая речка. Об этом рассказала очевидица. «Я услышала хлопок сквозь сон. Через две минуты пошла в окно смотреть, а там парень лежит», — передает слова очевидицы Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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