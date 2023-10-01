В Екатеринбурге мужчина выпал из окна

02 октября 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Мужчина выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге мужчина выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 в микрорайоне Широкая речка. Об этом рассказала очевидица. «Я услышала хлопок сквозь сон. Через две минуты пошла в окно смотреть, а там парень лежит», — передает слова очевидицы Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 в микрорайоне Широкая речка. Об этом рассказала очевидица. «Я услышала хлопок сквозь сон. Через две минуты пошла в окно смотреть, а там парень лежит», — передает слова очевидицы Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.