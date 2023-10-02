02 октября 2023

Свердловский мэр поучаствовал в спуске на воду нового спасательного катера. Видео

Мэр Нижнего Тагила Пинаев представил новый спасательный катер
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, катер
Катер оснащен оборудованием для спасательных работ (архивное фото) Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев принял участие в спуске на воду нового спасательного катера. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Новый спасательный катер заступил на боевое дежурство. Сегодня его спустили на воду. Судно оснащено всем необходимым для проведения водолазных и спасательных работ. Есть и эхолот для определения глубины водоема, изучения рельефа дна», — сообщил Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле находится одна из сильнейших водолазных групп. «Ребята выполняют свою работу достойно. Данная техника поможет водолазам вовремя реагировать на несчастные случаи», — добавил мэр.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев принял участие в спуске на воду нового спасательного катера. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Новый спасательный катер заступил на боевое дежурство. Сегодня его спустили на воду. Судно оснащено всем необходимым для проведения водолазных и спасательных работ. Есть и эхолот для определения глубины водоема, изучения рельефа дна», — сообщил Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле находится одна из сильнейших водолазных групп. «Ребята выполняют свою работу достойно. Данная техника поможет водолазам вовремя реагировать на несчастные случаи», — добавил мэр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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