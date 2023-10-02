Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев принял участие в спуске на воду нового спасательного катера. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«Новый спасательный катер заступил на боевое дежурство. Сегодня его спустили на воду. Судно оснащено всем необходимым для проведения водолазных и спасательных работ. Есть и эхолот для определения глубины водоема, изучения рельефа дна», — сообщил Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле находится одна из сильнейших водолазных групп. «Ребята выполняют свою работу достойно. Данная техника поможет водолазам вовремя реагировать на несчастные случаи», — добавил мэр.
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