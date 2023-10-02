Свердловский мэр поучаствовал в спуске на воду нового спасательного катера. Видео

Мэр Нижнего Тагила Пинаев представил новый спасательный катер

03 октября 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

Катер оснащен оборудованием для спасательных работ (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев принял участие в спуске на воду нового спасательного катера. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Новый спасательный катер заступил на боевое дежурство. Сегодня его спустили на воду. Судно оснащено всем необходимым для проведения водолазных и спасательных работ. Есть и эхолот для определения глубины водоема, изучения рельефа дна», — сообщил Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле находится одна из сильнейших водолазных групп. «Ребята выполняют свою работу достойно. Данная техника поможет водолазам вовремя реагировать на несчастные случаи», — добавил мэр.

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев принял участие в спуске на воду нового спасательного катера. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Новый спасательный катер заступил на боевое дежурство. Сегодня его спустили на воду. Судно оснащено всем необходимым для проведения водолазных и спасательных работ. Есть и эхолот для определения глубины водоема, изучения рельефа дна», — сообщил Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле находится одна из сильнейших водолазных групп. «Ребята выполняют свою работу достойно. Данная техника поможет водолазам вовремя реагировать на несчастные случаи», — добавил мэр.