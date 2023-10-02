В Челябинске на 40 процентов вырос спрос на квартиры в новостройках

Росту спроса способствует программа семейной ипотеки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отмечен резкий спрос на квартиры в новостройках. По итогам III квартала по сравнению с предыдущим он увеличился на 40 процентов, отмечают аналитики «Авито».

«В Челябинске по итогам III квартала объем предложения увеличился на шесть процентов, спрос — на 40 процентов, а средний ценник — на 18 процентов. Рост цен в Челябинске — самый высокий из 33 городов России, в которых проводилось исследование», — заявили аналитики.

В целом по стране по сравнению с предыдущим кварталом спрос на новостройки вырос на 28%. Эксперты называют ключевым фактором роста спроса программу семейной ипотеки. На фоне растущей ключевой ставки ЦБ программа ипотеки со сниженным процентом по кредиту выглядит привлекательной для граждан. В итоге они берут больше кредитов, тем самым увеличивая цену на квартиры.