02 октября 2023

В Челябинске на 40 процентов вырос спрос на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Челябинск, недвижимость, жилье, ипотека, чурилово, панельный дом, новый микрорайон, квартиры, новостройка, панельное домостроение
Росту спроса способствует программа семейной ипотеки Фото:

В Челябинске отмечен резкий спрос на квартиры в новостройках. По итогам III квартала по сравнению с предыдущим он увеличился на 40 процентов, отмечают аналитики «Авито».

«В Челябинске по итогам III квартала объем предложения увеличился на шесть процентов, спрос — на 40 процентов, а средний ценник — на 18 процентов. Рост цен в Челябинске — самый высокий из 33 городов России, в которых проводилось исследование», — заявили аналитики.

В целом по стране по сравнению с предыдущим кварталом спрос на новостройки вырос на 28%. Эксперты называют ключевым фактором роста спроса программу семейной ипотеки. На фоне растущей ключевой ставки ЦБ программа ипотеки со сниженным процентом по кредиту выглядит привлекательной для граждан. В итоге они берут больше кредитов, тем самым увеличивая цену на квартиры.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске отмечен резкий спрос на квартиры в новостройках. По итогам III квартала по сравнению с предыдущим он увеличился на 40 процентов, отмечают аналитики «Авито». «В Челябинске по итогам III квартала объем предложения увеличился на шесть процентов, спрос — на 40 процентов, а средний ценник — на 18 процентов. Рост цен в Челябинске — самый высокий из 33 городов России, в которых проводилось исследование», — заявили аналитики. В целом по стране по сравнению с предыдущим кварталом спрос на новостройки вырос на 28%. Эксперты называют ключевым фактором роста спроса программу семейной ипотеки. На фоне растущей ключевой ставки ЦБ программа ипотеки со сниженным процентом по кредиту выглядит привлекательной для граждан. В итоге они берут больше кредитов, тем самым увеличивая цену на квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...