Площадь пожара составила 120 квадратных метров (архивное фото)
В Екатеринбурге загорелся жилой дом в садовом товариществе №25. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Читатель URA.RU предполагает, что огонь возник из-за короткого замыкания, случившегося после дождя.
«Пожар начался, предварительно, из-за короткого замыкания после дождя. Огонь угрожал перекинуться на соседние дома», — рассказал собеседник агентства.
Начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Андрей Чернецкий отметил, что пожар начался в 21:09, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 спасателей и четыре пожарные машины.
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