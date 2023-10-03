03 октября 2023

В Екатеринбурге крупный пожар охватил жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 120 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся жилой дом в садовом товариществе №25. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Читатель URA.RU предполагает, что огонь возник из-за короткого замыкания, случившегося после дождя.

«Пожар начался, предварительно, из-за короткого замыкания после дождя. Огонь угрожал перекинуться на соседние дома», — рассказал собеседник агентства.

Начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Андрей Чернецкий отметил, что пожар начался в 21:09, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 спасателей и четыре пожарные машины.

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В Екатеринбурге загорелся жилой дом в садовом товариществе №25. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Читатель URA.RU предполагает, что огонь возник из-за короткого замыкания, случившегося после дождя. «Пожар начался, предварительно, из-за короткого замыкания после дождя. Огонь угрожал перекинуться на соседние дома», — рассказал собеседник агентства. Начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Андрей Чернецкий отметил, что пожар начался в 21:09, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 спасателей и четыре пожарные машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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