Посетитель бара в Соликамске устроил стрельбу, ранив человека

Полиция возбудила дело по факту стрельбы в баре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из баров города Соликамска произошла стрельба. По информации очевидцев, горожанин принес с собой ружье и выстрелил в посетителя, ранив его. В паблике «МДПС Новости Соликамска» сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Клестовка. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

«Утром [3 октября] в микрорайоне Клестовка мужчина выстрелил в молодого человека», — написано в паблике. В пресс-службе ГУВД по Пермскому краю подтвердили информацию о произошедшем, уточнив, что сообщение в полицию поступило около 7:20 утра.

«В отдел полиции г. Соликамска поступило сообщение о том, что в одном из баров неизвестный ранил из ружья мужчину 1974 года рождения. По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд Росгвардии. Подозреваемого задержали. Им оказался местный житель 1978 года рождения, является владельцем оружия. Потерпевший госпитализирован», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью.

По предварительным данным, стрельбе предшествовал конфликт, произошедший между подозреваемым и потерпевшим. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, оружие изъято.