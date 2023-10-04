В отношении уехавшего из России пермяка ранее возбудили уголовное дело
Пермского фотографа Якова Овчинникова объявили в федеральный розыск. Соответствующие данные содержатся на сайте Министерства внутренних дел РФ.
«Внимание, розыск! Овчинников Яков, 1967 года рождения, Пермь. Основание для розыска — статья УК», — сообщается в описании разыскиваемого.
В марте 2022 года Яков Овчинников был обвинен в дискредитации армии РФ из-за поста в соцсети «ВКонтакте». В ноябре он продал квартиру в Перми и вместе с семьей уехал из России. Впоследствии на него было заведено уголовное дело.
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