Пермского фотографа Якова Овчинникова объявили в федеральный розыск

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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
В отношении уехавшего из России пермяка ранее возбудили уголовное дело Фото:

Пермского фотографа Якова Овчинникова объявили в федеральный розыск. Соответствующие данные содержатся на сайте Министерства внутренних дел РФ.

«Внимание, розыск! Овчинников Яков, 1967 года рождения, Пермь. Основание для розыска — статья УК», — сообщается в описании разыскиваемого.

В марте 2022 года Яков Овчинников был обвинен в дискредитации армии РФ из-за поста в соцсети «ВКонтакте». В ноябре он продал квартиру в Перми и вместе с семьей уехал из России. Впоследствии на него было заведено уголовное дело.

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Пермского фотографа Якова Овчинникова объявили в федеральный розыск. Соответствующие данные содержатся на сайте Министерства внутренних дел РФ. «Внимание, розыск! Овчинников Яков, 1967 года рождения, Пермь. Основание для розыска — статья УК», — сообщается в описании разыскиваемого. В марте 2022 года Яков Овчинников был обвинен в дискредитации армии РФ из-за поста в соцсети «ВКонтакте». В ноябре он продал квартиру в Перми и вместе с семьей уехал из России. Впоследствии на него было заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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