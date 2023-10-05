В Челябинске насмерть сбили 76-летнюю пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Женщина, погибшая в результате ДТП, переходила улицу вне зоны действия пешеходного перехода Фото:

В центре Челябинска под колеса грузовика попала пенсионерка. Женщина погибла, сообщили URA.RU в городской госавтоинспекции.

«5 октября около 12:30 на улице Воровского женщина 1947 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пенсионерку сбил грузовик Man, затем на нее наехала Лада X-Ray», — сообщили в пресс-службе ведомства.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства просшествия.

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В центре Челябинска под колеса грузовика попала пенсионерка. Женщина погибла, сообщили URA.RU в городской госавтоинспекции. «5 октября около 12:30 на улице Воровского женщина 1947 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пенсионерку сбил грузовик Man, затем на нее наехала Лада X-Ray», — сообщили в пресс-службе ведомства. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства просшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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