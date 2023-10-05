В Челябинске насмерть сбили 76-летнюю пенсионерку

Женщина, погибшая в результате ДТП, переходила улицу вне зоны действия пешеходного перехода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска под колеса грузовика попала пенсионерка. Женщина погибла, сообщили URA.RU в городской госавтоинспекции.

«5 октября около 12:30 на улице Воровского женщина 1947 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пенсионерку сбил грузовик Man, затем на нее наехала Лада X-Ray», — сообщили в пресс-службе ведомства.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства просшествия.