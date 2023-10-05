Замгенпрокурора РФ поручил челябинским ведомствам усилить контроль в сфере ЖКХ. Фото

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
В регионе Сергей Зайцев провел совещание с руководством ведомства и прокурорами Фото:

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев в ходе рабочей поездки в Челябинскую область 5 октября поручил надзорным ведомствам региона и территориальным прокурорам усилить контроль в жилищно-коммунальной сфере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Замгенпрокурора обратил внимание на жилищно-коммунальную сферу. Поставил задачу принять дополнительные меры для снижения просроченных задолженностей за топливно-энергетические ресурсы, определения способа управления более 500 многоквартирных домов и ускорения модернизации коммунальных сетей», — пояснили в пресс-службе.

Это и ряд других поручений Зайцев озвучил на оперативном совещании с руководством надзорного ведомства региона и территориальными прокурорами. В том числе проблемы с расселением ветхого и аварийного жилья, предоставлением квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, долевым строительством. Он также обратил внимание на защите трудовых прав и предоставлении медпомощи.

Замгенпрокурора России 5 сентября приехал с рабочим визитом в Челябинскую область. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером и обсудил с ним вопросы защиты социальных прав граждан.

Сергей Зайцев (на фото второй слева) обратил особое внимание на проблемы, с которыми ранее к нему обратились жители региона
Сергей Зайцев (на фото второй слева) обратил особое внимание на проблемы, с которыми ранее к нему обратились жители региона
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Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев в ходе рабочей поездки в Челябинскую область 5 октября поручил надзорным ведомствам региона и территориальным прокурорам усилить контроль в жилищно-коммунальной сфере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Замгенпрокурора обратил внимание на жилищно-коммунальную сферу. Поставил задачу принять дополнительные меры для снижения просроченных задолженностей за топливно-энергетические ресурсы, определения способа управления более 500 многоквартирных домов и ускорения модернизации коммунальных сетей», — пояснили в пресс-службе. Это и ряд других поручений Зайцев озвучил на оперативном совещании с руководством надзорного ведомства региона и территориальными прокурорами. В том числе проблемы с расселением ветхого и аварийного жилья, предоставлением квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, долевым строительством. Он также обратил внимание на защите трудовых прав и предоставлении медпомощи. Замгенпрокурора России 5 сентября приехал с рабочим визитом в Челябинскую область. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером и обсудил с ним вопросы защиты социальных прав граждан.
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Ссылки по теме
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