Отец сбежавшего летчика-предателя Кузьминова обвинил его мать в инциденте

Российский пилот Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для ВСУ из-за плохого воспитания матери перебежчика. Так предательство страны объяснил биологический отец летчика.
«Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара — возможно, побег, — я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы — это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие», — рассказал Кузьминов-старший в интервью RT.
По словам отца, мать летчика Кузьминова могла сама организовать угон вертолета. Также все родственники семейства говорят, что она познакомилась с украинским военным и переехала к нему жить.
Ранее сообщалось, что Кузьминов угнал российский вертолет по заданию украинских спецслужб. Он также убил несколько членов экипажа Ми-8. За предательство родины ему пообещали 500 тысяч долларов. Недавно стало известно, что один из пилотов, убитых Кузьминовым, оказался уроженцем Екатеринбурга, сообщили URA.RU источники.
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