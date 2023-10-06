Отец сбежавшего летчика-предателя Кузьминова обвинил его мать в инциденте

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Максим Кузьминов угнал Ми-8 из-за воспитания матери, заявил отец летчика Фото:

Российский пилот Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для ВСУ из-за плохого воспитания матери перебежчика. Так предательство страны объяснил биологический отец летчика.

«Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара — возможно, побег, — я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы — это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие», — рассказал Кузьминов-старший в интервью RT.

По словам отца, мать летчика Кузьминова могла сама организовать угон вертолета. Также все родственники семейства говорят, что она познакомилась с украинским военным и переехала к нему жить.

Ранее сообщалось, что Кузьминов угнал российский вертолет по заданию украинских спецслужб. Он также убил несколько членов экипажа Ми-8. За предательство родины ему пообещали 500 тысяч долларов. Недавно стало известно, что один из пилотов, убитых Кузьминовым, оказался уроженцем Екатеринбурга, сообщили URA.RU источники.

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Российский пилот Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для ВСУ из-за плохого воспитания матери перебежчика. Так предательство страны объяснил биологический отец летчика. «Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара — возможно, побег, — я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы — это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие», — рассказал Кузьминов-старший в интервью RT. По словам отца, мать летчика Кузьминова могла сама организовать угон вертолета. Также все родственники семейства говорят, что она познакомилась с украинским военным и переехала к нему жить. Ранее сообщалось, что Кузьминов угнал российский вертолет по заданию украинских спецслужб. Он также убил несколько членов экипажа Ми-8. За предательство родины ему пообещали 500 тысяч долларов. Недавно стало известно, что один из пилотов, убитых Кузьминовым, оказался уроженцем Екатеринбурга, сообщили URA.RU источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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