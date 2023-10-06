06 октября 2023

Полиция изъяла оружие, из которого обстреляли подростков в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Хомутовке., пм, пистолет макарова
Пневматический пистолет изъят силовиками (фото из архива) Фото:

Екатеринбургские полицейские изъяли пневматический пистолет, который, предположительно, применялся в ходе конфликта между подростками в Екатеринбурге. Проводятся мероприятия по выяснению точных обстоятельств происшествия. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Уже проанализированы записи уличных камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и законные представители участников потасовки. В городскую комиссию по делам несовершеннолетних из ОВД направлена информация для принятия мер реагирования в отношении молодых людей и их законных представителей», — сообщил Горелых.

В ходе конфликта, произошедшего 1 октября, подростки устроили потасовку на автобусной остановке. Через два дня толпа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматических пистолетов. Двоих причастных к нападению задержали силовики, к делу подключилась прокуратура.

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Екатеринбургские полицейские изъяли пневматический пистолет, который, предположительно, применялся в ходе конфликта между подростками в Екатеринбурге. Проводятся мероприятия по выяснению точных обстоятельств происшествия. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Уже проанализированы записи уличных камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и законные представители участников потасовки. В городскую комиссию по делам несовершеннолетних из ОВД направлена информация для принятия мер реагирования в отношении молодых людей и их законных представителей», — сообщил Горелых. В ходе конфликта, произошедшего 1 октября, подростки устроили потасовку на автобусной остановке. Через два дня толпа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматических пистолетов. Двоих причастных к нападению задержали силовики, к делу подключилась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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