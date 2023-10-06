Полиция изъяла оружие, из которого обстреляли подростков в Екатеринбурге

07 октября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Пневматический пистолет изъят силовиками (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургские полицейские изъяли пневматический пистолет, который, предположительно, применялся в ходе конфликта между подростками в Екатеринбурге. Проводятся мероприятия по выяснению точных обстоятельств происшествия. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Уже проанализированы записи уличных камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и законные представители участников потасовки. В городскую комиссию по делам несовершеннолетних из ОВД направлена информация для принятия мер реагирования в отношении молодых людей и их законных представителей», — сообщил Горелых. В ходе конфликта, произошедшего 1 октября, подростки устроили потасовку на автобусной остановке. Через два дня толпа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматических пистолетов. Двоих причастных к нападению задержали силовики, к делу подключилась прокуратура.

Екатеринбургские полицейские изъяли пневматический пистолет, который, предположительно, применялся в ходе конфликта между подростками в Екатеринбурге. Проводятся мероприятия по выяснению точных обстоятельств происшествия. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Уже проанализированы записи уличных камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и законные представители участников потасовки. В городскую комиссию по делам несовершеннолетних из ОВД направлена информация для принятия мер реагирования в отношении молодых людей и их законных представителей», — сообщил Горелых. В ходе конфликта, произошедшего 1 октября, подростки устроили потасовку на автобусной остановке. Через два дня толпа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматических пистолетов. Двоих причастных к нападению задержали силовики, к делу подключилась прокуратура.