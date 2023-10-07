Авиакомпания Utair на 2,5 часа задержала рейс в ХМАО

Самолет в Урай вылетит на 2,5 часа позже запланированного времени
В Урае (ХМАО) на 2,5 часа задержан рейс авиакомпании Utair в Ханты-Мансийск. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта окружной столицы.
«Рейс авиакомпании Utair от 7 октября по маршруту Урай — Ханты-Мансийск задержан. Расчетное время отправления — 17.55, фактическое время — 20.21», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.
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