07 октября 2023
06 октября 2023

Авиакомпания Utair на 2,5 часа задержала рейс в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, аэродром, ютейр, взлетное поле, аэроквокзал, атр72
Самолет в Урай вылетит на 2,5 часа позже запланированного времени Фото:

В Урае (ХМАО) на 2,5 часа задержан рейс авиакомпании Utair в Ханты-Мансийск. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта окружной столицы.

«Рейс авиакомпании Utair от 7 октября по маршруту Урай — Ханты-Мансийск задержан. Расчетное время отправления — 17.55, фактическое время — 20.21», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Урае (ХМАО) на 2,5 часа задержан рейс авиакомпании Utair в Ханты-Мансийск. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта окружной столицы. «Рейс авиакомпании Utair от 7 октября по маршруту Урай — Ханты-Мансийск задержан. Расчетное время отправления — 17.55, фактическое время — 20.21», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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