УФАС отменило торги на ремонт дороги до Перми

10 октября 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Торги по ремонту дорог отменены из-за жалобы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление федеральной антимонопольной службы отменило торги по ремонту дороги до Перми из-за жалобы компании из Санкт-Петербурга. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Объекты закупки: выполнение ремонта автомобильной дороги М-7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к г. Пермь на участках км 422+000 — км 429+810 и км 348+500 — км 362+000, Пермский край. Определение подрядчика приостановлено по жалобе», — указано на сайте. Лицом, подавшим жалобу, является ООО «Авангард», которое находится в Санкт-Петербурге. Всего на ремонт дороги по двум заявкам выделено около 900 миллионов рублей. Как указано в документе, заказчик указал работы по ремонту дорожного покрытия (устранение деформаций и повреждений), перечислив среди них работы по капитальному ремонту дорог, к которым относится ликвидация колей с заменой верхних слоев асфальта и последующее покрытие дороги одним или несколькими слоями асфальтобетона, а также укрепление обочин. Компания просит признать жалобу обоснованной, приостановить подписание заказчиком договора и отменить результаты рассмотрения заявки участника закупки.

Управление федеральной антимонопольной службы отменило торги по ремонту дороги до Перми из-за жалобы компании из Санкт-Петербурга. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Объекты закупки: выполнение ремонта автомобильной дороги М-7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к г. Пермь на участках км 422+000 — км 429+810 и км 348+500 — км 362+000, Пермский край. Определение подрядчика приостановлено по жалобе», — указано на сайте. Лицом, подавшим жалобу, является ООО «Авангард», которое находится в Санкт-Петербурге. Всего на ремонт дороги по двум заявкам выделено около 900 миллионов рублей. Как указано в документе, заказчик указал работы по ремонту дорожного покрытия (устранение деформаций и повреждений), перечислив среди них работы по капитальному ремонту дорог, к которым относится ликвидация колей с заменой верхних слоев асфальта и последующее покрытие дороги одним или несколькими слоями асфальтобетона, а также укрепление обочин. Компания просит признать жалобу обоснованной, приостановить подписание заказчиком договора и отменить результаты рассмотрения заявки участника закупки.