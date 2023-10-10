Российские войска отбили шесть атак ВСУ в ДНР

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Армия России нанесла авиаудар по штурмовикам ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России сорвала шесть украинских атак у Торского участка в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ», — заявил Александр Савчук. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что ВС России также отбили атаки 12-й бригады нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация). По словам начальника пресс-центра, украинские войска потеряли порядка 60 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что пять российских бойцов отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под селом Урожайное. После этого военные были удостоены ордена Мужества, передает телеканал 360. Недавно стало известно, что армия РФ заставила отступить украинских боевиков в направлениях Новодонецкого в ДНР и Приютного в Запорожской области, сообщает RT.

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Армия России сорвала шесть украинских атак у Торского участка в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук. «В районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ», — заявил Александр Савчук. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что ВС России также отбили атаки 12-й бригады нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация). По словам начальника пресс-центра, украинские войска потеряли порядка 60 военнослужащих. Ранее сообщалось, что пять российских бойцов отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под селом Урожайное. После этого военные были удостоены ордена Мужества, передает телеканал 360. Недавно стало известно, что армия РФ заставила отступить украинских боевиков в направлениях Новодонецкого в ДНР и Приютного в Запорожской области, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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