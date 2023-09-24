ВС России отразили пять атак ВСУ в ДНР

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Российские войска отразили пять украинских атак на краснолиманском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия отразила пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении отражены пять украинских атак, потери противника — до 30 боевиков», — рассказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что на донецком направлении за неделю было отражено 28 атак Киева. В оборонном ведомстве уточнили, что за этот период ВСУ потеряли 1455 бойцов, передает телеканал 360. Недавно в министерстве сообщили об ударе ВС РФ по командно-наблюдательным пунктам в республике, пишет RT.

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Российская армия отразила пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук. «На краснолиманском направлении отражены пять украинских атак, потери противника — до 30 боевиков», — рассказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Минобороны России сообщило, что на донецком направлении за неделю было отражено 28 атак Киева. В оборонном ведомстве уточнили, что за этот период ВСУ потеряли 1455 бойцов, передает телеканал 360. Недавно в министерстве сообщили об ударе ВС РФ по командно-наблюдательным пунктам в республике, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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