ВС России отразили пять атак ВСУ в ДНР

24 сентября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Российские войска отразили пять украинских атак на краснолиманском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия отразила пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук. «На краснолиманском направлении отражены пять украинских атак, потери противника — до 30 боевиков», — рассказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Минобороны России сообщило, что на донецком направлении за неделю было отражено 28 атак Киева. В оборонном ведомстве уточнили, что за этот период ВСУ потеряли 1455 бойцов, передает телеканал 360. Недавно в министерстве сообщили об ударе ВС РФ по командно-наблюдательным пунктам в республике, пишет RT.

Российская армия отразила пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук. «На краснолиманском направлении отражены пять украинских атак, потери противника — до 30 боевиков», — рассказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Минобороны России сообщило, что на донецком направлении за неделю было отражено 28 атак Киева. В оборонном ведомстве уточнили, что за этот период ВСУ потеряли 1455 бойцов, передает телеканал 360. Недавно в министерстве сообщили об ударе ВС РФ по командно-наблюдательным пунктам в республике, пишет RT.