ВС России отразили пять атак ВСУ в ДНР

Российские войска отразили пять украинских атак на краснолиманском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия отразила пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.
«На краснолиманском направлении отражены пять украинских атак, потери противника — до 30 боевиков», — рассказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что на донецком направлении за неделю было отражено 28 атак Киева. В оборонном ведомстве уточнили, что за этот период ВСУ потеряли 1455 бойцов, передает телеканал 360. Недавно в министерстве сообщили об ударе ВС РФ по командно-наблюдательным пунктам в республике, пишет RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!