09 октября 2023

Пермский депутат продемонстрировал навыки стрельбы из ручного пулемета. Видео

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Сергей Яшкин пострелял из пулемета Фото:

Пермский депутат, герой РФ Сергей Яшкин продемонстрировал навыки стрельбы из ручного пулемета Калашникова. Видео размещено в группе «Пермские конструкторы» в соцсети «ВКонтакте».

«Музыкальная композиция „Пулеметчик работает длинными, наставление“. За „инструментом“ — заслуженный деятель специальных искусств, герой России, полковник Яшкин С. Л., „композитор“ — Калашников П. М.; до минор 7.62×54R; короб — штурмовой; лента — пластиковая рассыпная», — сообщается в группе «Пермских конструкторов».

Яшкин является депутатом законодательного собрания Прикамья. За службу в органах порядка (милиция, ОМОН, СОБР) народный избранник награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и двумя медалями «За отвагу», имеет звание Героя России. «Пермские конструкторы» — объединение пермских конструкторских бюро и предпринимателей с целью решения актуальных задач фронта, говорится на сайте организации. Предприятие занимается производством жестких и мягких коробов различных типов для пулеметов.

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Пермский депутат, герой РФ Сергей Яшкин продемонстрировал навыки стрельбы из ручного пулемета Калашникова. Видео размещено в группе «Пермские конструкторы» в соцсети «ВКонтакте». «Музыкальная композиция „Пулеметчик работает длинными, наставление“. За „инструментом“ — заслуженный деятель специальных искусств, герой России, полковник Яшкин С. Л., „композитор“ — Калашников П. М.; до минор 7.62×54R; короб — штурмовой; лента — пластиковая рассыпная», — сообщается в группе «Пермских конструкторов». Яшкин является депутатом законодательного собрания Прикамья. За службу в органах порядка (милиция, ОМОН, СОБР) народный избранник награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и двумя медалями «За отвагу», имеет звание Героя России. «Пермские конструкторы» — объединение пермских конструкторских бюро и предпринимателей с целью решения актуальных задач фронта, говорится на сайте организации. Предприятие занимается производством жестких и мягких коробов различных типов для пулеметов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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