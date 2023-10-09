Пермский депутат продемонстрировал навыки стрельбы из ручного пулемета. Видео

10 октября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Сергей Яшкин пострелял из пулемета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский депутат, герой РФ Сергей Яшкин продемонстрировал навыки стрельбы из ручного пулемета Калашникова. Видео размещено в группе «Пермские конструкторы» в соцсети «ВКонтакте». «Музыкальная композиция „Пулеметчик работает длинными, наставление“. За „инструментом“ — заслуженный деятель специальных искусств, герой России, полковник Яшкин С. Л., „композитор“ — Калашников П. М.; до минор 7.62×54R; короб — штурмовой; лента — пластиковая рассыпная», — сообщается в группе «Пермских конструкторов». Яшкин является депутатом законодательного собрания Прикамья. За службу в органах порядка (милиция, ОМОН, СОБР) народный избранник награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и двумя медалями «За отвагу», имеет звание Героя России. «Пермские конструкторы» — объединение пермских конструкторских бюро и предпринимателей с целью решения актуальных задач фронта, говорится на сайте организации. Предприятие занимается производством жестких и мягких коробов различных типов для пулеметов.

Пермский депутат, герой РФ Сергей Яшкин продемонстрировал навыки стрельбы из ручного пулемета Калашникова. Видео размещено в группе «Пермские конструкторы» в соцсети «ВКонтакте». «Музыкальная композиция „Пулеметчик работает длинными, наставление“. За „инструментом“ — заслуженный деятель специальных искусств, герой России, полковник Яшкин С. Л., „композитор“ — Калашников П. М.; до минор 7.62×54R; короб — штурмовой; лента — пластиковая рассыпная», — сообщается в группе «Пермских конструкторов». Яшкин является депутатом законодательного собрания Прикамья. За службу в органах порядка (милиция, ОМОН, СОБР) народный избранник награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и двумя медалями «За отвагу», имеет звание Героя России. «Пермские конструкторы» — объединение пермских конструкторских бюро и предпринимателей с целью решения актуальных задач фронта, говорится на сайте организации. Предприятие занимается производством жестких и мягких коробов различных типов для пулеметов.