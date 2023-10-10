Пермяки смогут увидеть шоу «Битва роботов» бесплатно

11 октября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Роботы будут биться в полную силу (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяки могут стать зрителями шоу «Битва роботов» абсолютно бесплатно. Соревнования пройдут в рамках форума «Россия — спортивная держава», в них примут участие 34 команды. Чтобы попасть на чемпионат, нужно пройти регистрацию, сообщили в правительстве Прикамья. «Второй отборочный этап Международного инженерного чемпионата „Битва роботов“ пройдет в Перми 21 октября во Дворце спорта „Орленок“. Мероприятие станет частью программы Международного форума „Россия — спортивная держава“. Жители Прикамья могут бесплатно стать зрителям поединков, зарегистрировавшись на сайте: tickets-bitva-robotov.ru», — говорится на сайте кабмина. 34 робота, которыми будут управлять их создатели, сразятся в 25 поединках. Главная задача — нанести противнику максимальный урон. Среди участников профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники со всей России, а также из Китая и Индии. Поборются за выход в финал и пермяки — команда Политеха. Полуфинал и финал состоятся в Москве, где победители и призеры турнира поделят шесть млн рублей. В Перми кроме соревнований зрители смогут увидеть интерактивную выставочную зону «Я Робот». Здесь организаторы представят робо-футбол, VR-зону, робо-лазертаг, робо-сумо, зону отдыха и робота по имени «Т-800 Джон Генри». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорит, что «Битва роботов» — это площадка для демонстрации возможностей отечественной технической мысли. «Уверен, что чемпионат станет еще одним действенным способом помочь нашим детям принять решение стать ИТ-профессионалами, ведь рост отечественных разработок в этой сфере является важным шагом на пути к технологическому суверенитету страны», — отметил Махонин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяки могут стать зрителями шоу «Битва роботов» абсолютно бесплатно. Соревнования пройдут в рамках форума «Россия — спортивная держава», в них примут участие 34 команды. Чтобы попасть на чемпионат, нужно пройти регистрацию, сообщили в правительстве Прикамья. «Второй отборочный этап Международного инженерного чемпионата „Битва роботов“ пройдет в Перми 21 октября во Дворце спорта „Орленок“. Мероприятие станет частью программы Международного форума „Россия — спортивная держава“. Жители Прикамья могут бесплатно стать зрителям поединков, зарегистрировавшись на сайте: tickets-bitva-robotov.ru», — говорится на сайте кабмина. 34 робота, которыми будут управлять их создатели, сразятся в 25 поединках. Главная задача — нанести противнику максимальный урон. Среди участников профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники со всей России, а также из Китая и Индии. Поборются за выход в финал и пермяки — команда Политеха. Полуфинал и финал состоятся в Москве, где победители и призеры турнира поделят шесть млн рублей. В Перми кроме соревнований зрители смогут увидеть интерактивную выставочную зону «Я Робот». Здесь организаторы представят робо-футбол, VR-зону, робо-лазертаг, робо-сумо, зону отдыха и робота по имени «Т-800 Джон Генри». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорит, что «Битва роботов» — это площадка для демонстрации возможностей отечественной технической мысли. «Уверен, что чемпионат станет еще одним действенным способом помочь нашим детям принять решение стать ИТ-профессионалами, ведь рост отечественных разработок в этой сфере является важным шагом на пути к технологическому суверенитету страны», — отметил Махонин.