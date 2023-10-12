Замгенпрокурора Зайцев заставил вернуть жителям ХМАО переплату за отопление

По поручению заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева жителям Приобья вернули 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура ХМАО по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева пресекла нарушения в сфере ЖКХ в поселке Приобье Октябрьского района. Жителям вернули переплату 200 тысяч рублей за отопление, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой автономного округа под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу проведена проверка по обращению жителя п. Приобье Октябрьского района, обратившегося на личный прием к заместителю Генерального прокурора России Сергею Зайцеву. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования 36 жильцам многоквартирного дома произведен перерасчет платы за отопление на сумму свыше 200 тысяч рублей, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве.

В феврале 2023 года из строя вышел из строя прибор учета тепла. При этом, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация не предприняла мер по обеспечению надлежащей эксплуатации прибора.

Наказание получил и директор управляющей компании. «Он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что Зайцев помог жителям ХМАО. После его установок десятки югорчан получили жилье, а сотни инвалидов — полагающиеся компенсации.