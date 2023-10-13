Мэр Екатеринбурга помог мужу нового спикера думы

Сам Евгений Гурарий (на фото) участие Орлова в кадровой интриге отрицает Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сыграл важную роль в судьбе мужа нового спикера думы Анны Гурарий Евгения — помощника уральского полпреда президента РФ в УрФО. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном кабмине — для большого текста, где подробно рассказывается о новом председателе думы.

Евгению Гурарию 38 лет. Его карьера начиналась в «Ростелекоме», в свердловское правительство он устроился в 2011 году — сначала был замначальника экспертного управления, потом начальником. В 2013—2016 годах Гурарий работал советником у тогдашнего премьера области Дениса Паслера, после — замом у главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, курировал департамент управления проектами. Когда осенью 2018-го Тунгусова уволили, стало понятно, что особых перспектив в кабмине у Гурария нет — слишком уж его ассоциировали с Тунгусовым, новой персоной нон грата.

В апреле 2019-го Гурарий стал помощником Николая Цуканова — на тот момент полпреда. И Орлов в этом переходе якобы сыграл решающую роль. «Он некоторое время курировал возглавляемый Гурарием проектный департамент, они часто общались. И когда Евгению надо было помочь, Орлов похлопотал», — рассказал источник агентства. Хотя Гурарий сказал корреспонденту, что это неправда.

В то же время еще один собеседник заявил, что Гурария в полпредстве отрекомендовал и его бывший начальник Паслер. Изначально высказывалась версия, что Евгений Гурарий просто произвел на Цуканова впечатление на одном из совещаний.

Как писало URA.RU, декана УрФУ Анну Гурарий, которую на выборах поддерживала группа «Синара», избрали спикером на заседании думы 13 октября. Она — первая женщина-председатель думы в истории Екатеринбурга.