Фигуранта уголовных дел в челябинском ковидном госпитале оставили в СИЗО

13 октября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Михаила Крысова оставили в СИЗО до конца ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинский коммерсант Михаил Крысов, являющийся фигурантом в уголовном деле по факту коррупции в региональном инфекционном центре в Малой Сосновке, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, жалоба его адвоката была оставлена без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого Михаила Крысова. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска от 20 сентября 2023 года, которым Крысову продлен срок содержания под стражей до 24 ноября 2023 года, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Таким образом Крысов будет находиться под стражей почти год. Расследование коррупционного преступления находится в завершающей стадии. Фирма Крысова предоставляла услуги по вывозу твердых и жидких отходов. По версии следствия, получив контракт с ковидным госпиталем, он вступил в сговор с Вячеславом Кадочниковым, занимавшего тогда должность главного инженера медучреждения. За определенную сумму Кадочников согласился завышать объемы выполненных работ в актах приема. Тем самым бюджету госпиталя был нанесен многомиллионный ущерб. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области

Челябинский коммерсант Михаил Крысов, являющийся фигурантом в уголовном деле по факту коррупции в региональном инфекционном центре в Малой Сосновке, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, жалоба его адвоката была оставлена без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого Михаила Крысова. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска от 20 сентября 2023 года, которым Крысову продлен срок содержания под стражей до 24 ноября 2023 года, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Таким образом Крысов будет находиться под стражей почти год. Расследование коррупционного преступления находится в завершающей стадии. Фирма Крысова предоставляла услуги по вывозу твердых и жидких отходов. По версии следствия, получив контракт с ковидным госпиталем, он вступил в сговор с Вячеславом Кадочниковым, занимавшего тогда должность главного инженера медучреждения. За определенную сумму Кадочников согласился завышать объемы выполненных работ в актах приема. Тем самым бюджету госпиталя был нанесен многомиллионный ущерб. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области