В России полицейским разрешили лечиться в частных клиниках

Полицейские РФ теперь могут лечиться в частных клиниках без риска увольнения
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День города. Курган , полиция, мвд россии, день города
Ранее бывшего инспектора ДПС отстранили от службы, потому что он пошел лечиться в частную клинику, а не в ведомственную Фото:

Полицейские в России теперь могут лечиться в частных клиниках без риска быть уволенными. Такое постановление опубликовал Конституционный суд РФ.

«13 октября 2023 года Конституционный Суд РФ защитил право сотрудников ОВД обращаться за лечением в частные медучреждения», — говорится в решении суда. Теперь эта судебная практика будет применяться при решении других дел.

Ранее бывший инспектор ДПС из Новосибирска Сергей Елисеев был уволен из-за того, что обратился за лечением в частную клинику. Он отмечал, что в ведомственные больницы не смогли помочь ему. Тогда он решил оспорить свое увольнение в суде, однако там ему сказали, что сотрудники ОВД должны лечиться исключительно в ведомственных клиниках.

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Полицейские в России теперь могут лечиться в частных клиниках без риска быть уволенными. Такое постановление опубликовал Конституционный суд РФ. «13 октября 2023 года Конституционный Суд РФ защитил право сотрудников ОВД обращаться за лечением в частные медучреждения», — говорится в решении суда. Теперь эта судебная практика будет применяться при решении других дел. Ранее бывший инспектор ДПС из Новосибирска Сергей Елисеев был уволен из-за того, что обратился за лечением в частную клинику. Он отмечал, что в ведомственные больницы не смогли помочь ему. Тогда он решил оспорить свое увольнение в суде, однако там ему сказали, что сотрудники ОВД должны лечиться исключительно в ведомственных клиниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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