В России полицейским разрешили лечиться в частных клиниках

Полицейские РФ теперь могут лечиться в частных клиниках без риска увольнения

13 октября 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Ранее бывшего инспектора ДПС отстранили от службы, потому что он пошел лечиться в частную клинику, а не в ведомственную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские в России теперь могут лечиться в частных клиниках без риска быть уволенными. Такое постановление опубликовал Конституционный суд РФ. «13 октября 2023 года Конституционный Суд РФ защитил право сотрудников ОВД обращаться за лечением в частные медучреждения», — говорится в решении суда . Теперь эта судебная практика будет применяться при решении других дел. Ранее бывший инспектор ДПС из Новосибирска Сергей Елисеев был уволен из-за того, что обратился за лечением в частную клинику. Он отмечал, что в ведомственные больницы не смогли помочь ему. Тогда он решил оспорить свое увольнение в суде, однако там ему сказали, что сотрудники ОВД должны лечиться исключительно в ведомственных клиниках.

Полицейские в России теперь могут лечиться в частных клиниках без риска быть уволенными. Такое постановление опубликовал Конституционный суд РФ. «13 октября 2023 года Конституционный Суд РФ защитил право сотрудников ОВД обращаться за лечением в частные медучреждения», — говорится в решении суда. Теперь эта судебная практика будет применяться при решении других дел. Ранее бывший инспектор ДПС из Новосибирска Сергей Елисеев был уволен из-за того, что обратился за лечением в частную клинику. Он отмечал, что в ведомственные больницы не смогли помочь ему. Тогда он решил оспорить свое увольнение в суде, однако там ему сказали, что сотрудники ОВД должны лечиться исключительно в ведомственных клиниках.