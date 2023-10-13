На свердловчанина, собравшего за собой экипажи ДПС, составили шесть протоколов. Фото

14 октября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Автомобиль задержанного помещен на спецстоянку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов в отношении 41-летнего жителя Березовского, за которым была организована погоня из 12 экипажей ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Составлено 6 административных материалов. За проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых пользование автомобилем запрещена. Также за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или об остановке машины», — сказано в сообщении. Кроме этого, в салоне автомобиля был обнаружен пакетик с неизвестным порошком белого цвета. Вещество направлено на экспертизу. Мужчина доставлен в отдел полиции №5 УМВД Екатеринбурга. Авто помещено на специальную стоянку. По факту происшествия сотрудники ОВД начали проверку, по результатам которой будет принято решение. Ранее URA.RU писало, что в районе ВИЗа в Екатеринбурге 12 экипажей ДПС устроили погоню за водителем. В конце концов мужчину поймали. Проходить медосвидетельствование он отказался. Увеличенное количество экипажей связано с тем, что автомобилист представлял угрозу для граждан. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов в отношении 41-летнего жителя Березовского, за которым была организована погоня из 12 экипажей ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Составлено 6 административных материалов. За проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых пользование автомобилем запрещена. Также за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или об остановке машины», — сказано в сообщении. Кроме этого, в салоне автомобиля был обнаружен пакетик с неизвестным порошком белого цвета. Вещество направлено на экспертизу. Мужчина доставлен в отдел полиции №5 УМВД Екатеринбурга. Авто помещено на специальную стоянку. По факту происшествия сотрудники ОВД начали проверку, по результатам которой будет принято решение. Ранее URA.RU писало, что в районе ВИЗа в Екатеринбурге 12 экипажей ДПС устроили погоню за водителем. В конце концов мужчину поймали. Проходить медосвидетельствование он отказался. Увеличенное количество экипажей связано с тем, что автомобилист представлял угрозу для граждан.