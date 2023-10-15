Полиция не пустила пьяную пермячку на самолет до Сочи

Пермячка напилась в ожидании рейса (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Перми полицейским пришлось разбираться с нетрезвой пассажиркой. Женщина, по ее словам, выпила, пока ожидала посадки на рейс. В итоге на борт самолета ее не пустили, рассказали в полиции.

«38-летнюю местную жительницу не допустили на посадку в самолет сообщением „Пермь-Сочи“. У женщины имелись признаки опьянения, что и стало причиной отказа в полете. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом женщиной воздухе содержится 0,95 миллиграмм алкоголя на литр», — сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Сотрудники полиции составили в отношении пермячки протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Наказание, которое предусматривает административный кодекс — штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток.