15 октября 2023

Полиция не пустила пьяную пермячку на самолет до Сочи

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, туристы, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Пермячка напилась в ожидании рейса (архивное фото) Фото:

В аэропорту Перми полицейским пришлось разбираться с нетрезвой пассажиркой. Женщина, по ее словам, выпила, пока ожидала посадки на рейс. В итоге на борт самолета ее не пустили, рассказали в полиции.

«38-летнюю местную жительницу не допустили на посадку в самолет сообщением „Пермь-Сочи“. У женщины имелись признаки опьянения, что и стало причиной отказа в полете. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом женщиной воздухе содержится 0,95 миллиграмм алкоголя на литр», — сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Сотрудники полиции составили в отношении пермячки протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Наказание, которое предусматривает административный кодекс — штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток.

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В аэропорту Перми полицейским пришлось разбираться с нетрезвой пассажиркой. Женщина, по ее словам, выпила, пока ожидала посадки на рейс. В итоге на борт самолета ее не пустили, рассказали в полиции. «38-летнюю местную жительницу не допустили на посадку в самолет сообщением „Пермь-Сочи“. У женщины имелись признаки опьянения, что и стало причиной отказа в полете. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом женщиной воздухе содержится 0,95 миллиграмм алкоголя на литр», — сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу. Сотрудники полиции составили в отношении пермячки протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Наказание, которое предусматривает административный кодекс — штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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