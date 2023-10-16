В Екатеринбурге сотрудники «КБ» кинули петардой в вора, чтобы успокоить его

В Екатеринбурге 14 октября на улице Педагогической сотрудники магазина «Красное и Белое» во время драки с похитителем бутылки водки бросили в него петарду «Корсар-12», чтобы успокоить его. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Вечером в субботу [14 октября] в магазине „Красное и Белое“ подозрительный мужчина взял бутылку водки, спрятал ее под одеждой и попытался выйти. Остановили его двое сотрудников. Похититель вырвался и смог выйти на улицу — взаимные оскорбления быстро перешли в драку. Чтобы успокоить противника, сотрудник магазина достал петарду „Корсар-12“ и бросил ее под ноги мужчине», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
На место конфликта приехали медики, которые оказали первую помощь пострадавшему и отпустили домой, а сотрудников магазина увезли в отдел полиции. Также стало известно, что сотрудниками, устроившими драку, стали 29-летний администратор зала, которого еще семь лет назад судили за кражу и 24-летний продавец-консультант.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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