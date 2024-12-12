В Екатеринбург привезли десятки работ художника, одной картиной описавшего эпоху. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка картин Петрова-Водкина и его ученика
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Пресс-показ выставки «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик». Екатеринбург
Выставка проходит в музее ИЗО, она продлится до апреля Фото:

В Екатеринбург привезли около 100 работ выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина, автора картины «Купание красного коня», написанной в 1912 году и ставшей символом предреволюционной России. А также его ученика и последователя Павла Голубятникова. На открытии выставки побывал корреспондент URA.RU.

«Такое соединение двух авторов поможет сравнить их творческий почерк и воочию увидеть результаты разработанной Петровым-Водкиным программы обучения будущих художников. Всего экспозиции представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи», — рассказали организаторы.

Выставка проходит в музее ИЗО на Воеводина, 5. Продлится она до апреля 2024 года.

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В Екатеринбург привезли около 100 работ выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина, автора картины «Купание красного коня», написанной в 1912 году и ставшей символом предреволюционной России. А также его ученика и последователя Павла Голубятникова. На открытии выставки побывал корреспондент URA.RU. «Такое соединение двух авторов поможет сравнить их творческий почерк и воочию увидеть результаты разработанной Петровым-Водкиным программы обучения будущих художников. Всего экспозиции представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи», — рассказали организаторы. Выставка проходит в музее ИЗО на Воеводина, 5. Продлится она до апреля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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