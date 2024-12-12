В Екатеринбург привезли около 100 работ выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина, автора картины «Купание красного коня», написанной в 1912 году и ставшей символом предреволюционной России. А также его ученика и последователя Павла Голубятникова. На открытии выставки побывал корреспондент URA.RU.
«Такое соединение двух авторов поможет сравнить их творческий почерк и воочию увидеть результаты разработанной Петровым-Водкиным программы обучения будущих художников. Всего экспозиции представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи», — рассказали организаторы.
Выставка проходит в музее ИЗО на Воеводина, 5. Продлится она до апреля 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!