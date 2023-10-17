17 октября 2023

Из Челябинска в ноябрьские праздники запустят дополнительные поезда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
Дополнительные поезда запустят в связи с повышенным спросом в праздничные дни Фото:

Из Челябинска запустят дополнительные поезда до Санкт-Петербурга 27 октября и 1 ноября. Обратные поезда отправятся 2 и 7 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Дополнительные поезда назначены на ноябрьские праздники на ЮУЖД для удовлетворения высокого спроса пассажиров в этот период. Рейсы обеспечат перевозку пассажиров из Челябинска в Санкт-Петербург», — уточнили в пресс-службе.

Отправиться из Челябинска можно будет рейсами №246 27 октября и №247 1 ноября. И Санкт-Петербурга обратные поезда №245 и №250 отправятся 2 и 7 ноября соответственно.

Кроме того, запустят поезд № 221 и №222 по маршруту Тюмень — Оренбург. Из Тюмени отправление 3 ноября, обратно из Оренбурга — 5 ноября. При наблюдении повышенного спроса будут включаться дополнительные вагоны.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Челябинска запустят дополнительные поезда до Санкт-Петербурга 27 октября и 1 ноября. Обратные поезда отправятся 2 и 7 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Дополнительные поезда назначены на ноябрьские праздники на ЮУЖД для удовлетворения высокого спроса пассажиров в этот период. Рейсы обеспечат перевозку пассажиров из Челябинска в Санкт-Петербург», — уточнили в пресс-службе. Отправиться из Челябинска можно будет рейсами №246 27 октября и №247 1 ноября. И Санкт-Петербурга обратные поезда №245 и №250 отправятся 2 и 7 ноября соответственно. Кроме того, запустят поезд № 221 и №222 по маршруту Тюмень — Оренбург. Из Тюмени отправление 3 ноября, обратно из Оренбурга — 5 ноября. При наблюдении повышенного спроса будут включаться дополнительные вагоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...