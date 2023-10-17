Из Челябинска в ноябрьские праздники запустят дополнительные поезда

Из Челябинска запустят дополнительные поезда до Санкт-Петербурга 27 октября и 1 ноября. Обратные поезда отправятся 2 и 7 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Дополнительные поезда назначены на ноябрьские праздники на ЮУЖД для удовлетворения высокого спроса пассажиров в этот период. Рейсы обеспечат перевозку пассажиров из Челябинска в Санкт-Петербург», — уточнили в пресс-службе.
Отправиться из Челябинска можно будет рейсами №246 27 октября и №247 1 ноября. И Санкт-Петербурга обратные поезда №245 и №250 отправятся 2 и 7 ноября соответственно.
Кроме того, запустят поезд № 221 и №222 по маршруту Тюмень — Оренбург. Из Тюмени отправление 3 ноября, обратно из Оренбурга — 5 ноября. При наблюдении повышенного спроса будут включаться дополнительные вагоны.
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