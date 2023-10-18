Глава СКР Бастрыкин наградил челябинского губернатора Текслера

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Народная премия «Светлое прошлое». Челябинск, текслер алексей
Алексею Текслеру вручили медаль за содействие работе Следственного комитета РФ Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин наградил губернатора Челябинской области Алексея Текслера медалью «За содействие». Приказ о награждении 18 октября зачитал в Челябинске начальник Следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников.

«Позвольте мне зачитать приказ председателя Следственного комитета о поощрении за содействие в решении возложенных на СКР задач. Александр Бастрыкин наградил Алексея Леонидовича Текслера медалью „За содействие“», — сообщил Решетников.

Начальник СКР перечислил заслуги региональной власти, которые были отмечены в Москве. Среди них нетерпимость к коррупции и халатности, вклад в решение социальных проблем. Решение вопросов медицины, ликвидации ветхоаварийного жилья, восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков лежит в числе приоритетов правительства области, отметил Решетников. Организующая роль губернатора особенно стала заметна в период проведения спецоперации на Украине: Текслер, напомнил главный следователь региона, неоднократно посещал новые регионы страны.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин наградил губернатора Челябинской области Алексея Текслера медалью «За содействие». Приказ о награждении 18 октября зачитал в Челябинске начальник Следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. «Позвольте мне зачитать приказ председателя Следственного комитета о поощрении за содействие в решении возложенных на СКР задач. Александр Бастрыкин наградил Алексея Леонидовича Текслера медалью „За содействие“», — сообщил Решетников. Начальник СКР перечислил заслуги региональной власти, которые были отмечены в Москве. Среди них нетерпимость к коррупции и халатности, вклад в решение социальных проблем. Решение вопросов медицины, ликвидации ветхоаварийного жилья, восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков лежит в числе приоритетов правительства области, отметил Решетников. Организующая роль губернатора особенно стала заметна в период проведения спецоперации на Украине: Текслер, напомнил главный следователь региона, неоднократно посещал новые регионы страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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