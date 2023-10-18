Глава СКР Бастрыкин наградил челябинского губернатора Текслера

18 октября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Алексею Текслеру вручили медаль за содействие работе Следственного комитета РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин наградил губернатора Челябинской области Алексея Текслера медалью «За содействие». Приказ о награждении 18 октября зачитал в Челябинске начальник Следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. «Позвольте мне зачитать приказ председателя Следственного комитета о поощрении за содействие в решении возложенных на СКР задач. Александр Бастрыкин наградил Алексея Леонидовича Текслера медалью „За содействие“», — сообщил Решетников. Начальник СКР перечислил заслуги региональной власти, которые были отмечены в Москве. Среди них нетерпимость к коррупции и халатности, вклад в решение социальных проблем. Решение вопросов медицины, ликвидации ветхоаварийного жилья, восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков лежит в числе приоритетов правительства области, отметил Решетников. Организующая роль губернатора особенно стала заметна в период проведения спецоперации на Украине: Текслер, напомнил главный следователь региона, неоднократно посещал новые регионы страны.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин наградил губернатора Челябинской области Алексея Текслера медалью «За содействие». Приказ о награждении 18 октября зачитал в Челябинске начальник Следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. «Позвольте мне зачитать приказ председателя Следственного комитета о поощрении за содействие в решении возложенных на СКР задач. Александр Бастрыкин наградил Алексея Леонидовича Текслера медалью „За содействие“», — сообщил Решетников. Начальник СКР перечислил заслуги региональной власти, которые были отмечены в Москве. Среди них нетерпимость к коррупции и халатности, вклад в решение социальных проблем. Решение вопросов медицины, ликвидации ветхоаварийного жилья, восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков лежит в числе приоритетов правительства области, отметил Решетников. Организующая роль губернатора особенно стала заметна в период проведения спецоперации на Украине: Текслер, напомнил главный следователь региона, неоднократно посещал новые регионы страны.