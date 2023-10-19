Школьников из обстреливаемого ВСУ города ДНР привезли учиться в Миасс

В регион из Ясиноватой (ДНР) прибыли 74 ребенка и 5 преподавателей Фото: Илья Московец © URA.RU

В санатории Миасса Челябинской области будут учиться и отдыхать школьники из города Ясиноватой Донецкой народной республики, который постоянно находится под обстрелом ВСУ. Как сообщила 20 октября первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в социальных сетях, в регион прибыли 79 человек.

«Продолжаем оказывать поддержку нашим подшефным городам в ДНР. Ребята будут учиться и отдыхать в санатории „Синегорье“ в Миассе. Смена продлится с 15 октября до 20 декабря текущего года. На этот раз к нам прибыли 79 человек: 74 ребенка 3-11 классов, а также 5 сопровождающих педагогов», — поделилась Гехт в своем telegram-канале.

Также Гехт отметила, к образовательному процессу подключилась Миасская школа №20. Кроме школьной программы для ребят предусмотрены спортивные, культурно-досуговые мероприятия, экскурсии. В свою очередь приехавшие педагоги посетят мастер-классы и побывают на уроках южноуральских коллег.

По словам первого вице-губернатора региона, в декабре 2023 года запланирована рабочая встреча работников образования города Ясиноватая с властями Челябинской области. В ходе мероприятия планируется обсудить реализацию образовательных стандартов и обменяться опытом.

Ясиноватая постоянно находится под обстрелом со стороны ВСУ. 23 сентября 2023 года в Ясиноватой Донецкой народной республики кассетные снаряды НАТО уничтожили всю коммунальную технику, которую передали городу в качестве шефской помощи от Челябинской области.