НАТО уничтожило в Ясиноватой коммунальную технику от Челябинска

23 сентября 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Техника получила множество повреждений от осколков кассетных снарядов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ясиноватой Донецкой народной республики кассетные снаряды НАТО уничтожили всю коммунальную технику, которую передали городу в качестве шефской помощи от Челябинской области. Сотрудники коммунального предприятия рассказали, что теперь им нечем работать. «Ужас, конторы нет. Начался обстрел, машина загорелась. Из-за сильного обстрела не было возможности даже ее потушить. Водитель ранен», — рассказал один из сотрудников коммунального предприятия на видео РИА Новости. Во время обстрела сотрудники коммунального предприятия укрывались внутри помещения и боялись, что огонь может перекинуться на здание. Коммунальщики уточнили, что техника очень помогала им в благоустройстве города, где они стали единственным коммунальным предприятием. С помощью машин они занимались подрезкой деревьев, подключением электричества, вывозили мусор, наводили порядок во дворах и на детских площадках. Сейчас все машины посечены осколками, причем пострадали не только стекла, но и двигатели. Подарок в виде рабочей техники год назад передал коммунальным службам города Ясиноватая губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как рассказал глава города Дмитрий Шевченко, им привезли автогидроподъемник, самосвал «Урал», вакуумную цистерна, автоцистерну и грузопассажирскую ГАЗель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ясиноватой Донецкой народной республики кассетные снаряды НАТО уничтожили всю коммунальную технику, которую передали городу в качестве шефской помощи от Челябинской области. Сотрудники коммунального предприятия рассказали, что теперь им нечем работать. «Ужас, конторы нет. Начался обстрел, машина загорелась. Из-за сильного обстрела не было возможности даже ее потушить. Водитель ранен», — рассказал один из сотрудников коммунального предприятия на видео РИА Новости. Во время обстрела сотрудники коммунального предприятия укрывались внутри помещения и боялись, что огонь может перекинуться на здание. Коммунальщики уточнили, что техника очень помогала им в благоустройстве города, где они стали единственным коммунальным предприятием. С помощью машин они занимались подрезкой деревьев, подключением электричества, вывозили мусор, наводили порядок во дворах и на детских площадках. Сейчас все машины посечены осколками, причем пострадали не только стекла, но и двигатели. Подарок в виде рабочей техники год назад передал коммунальным службам города Ясиноватая губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как рассказал глава города Дмитрий Шевченко, им привезли автогидроподъемник, самосвал «Урал», вакуумную цистерна, автоцистерну и грузопассажирскую ГАЗель.