22 сентября 2023

НАТО уничтожило в Ясиноватой коммунальную технику от Челябинска

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Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , уборочная техника, коммунальщики, городское хозяйство, коммунальная техника, коммунальная служба
Техника получила множество повреждений от осколков кассетных снарядов Фото:
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В Ясиноватой Донецкой народной республики кассетные снаряды НАТО уничтожили всю коммунальную технику, которую передали городу в качестве шефской помощи от Челябинской области. Сотрудники коммунального предприятия рассказали, что теперь им нечем работать.

«Ужас, конторы нет. Начался обстрел, машина загорелась. Из-за сильного обстрела не было возможности даже ее потушить. Водитель ранен», — рассказал один из сотрудников коммунального предприятия на видео РИА Новости. Во время обстрела сотрудники коммунального предприятия укрывались внутри помещения и боялись, что огонь может перекинуться на здание.

Коммунальщики уточнили, что техника очень помогала им в благоустройстве города, где они стали единственным коммунальным предприятием. С помощью машин они занимались подрезкой деревьев, подключением электричества, вывозили мусор, наводили порядок во дворах и на детских площадках. Сейчас все машины посечены осколками, причем пострадали не только стекла, но и двигатели.

Подарок в виде рабочей техники год назад передал коммунальным службам города Ясиноватая губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как рассказал глава города Дмитрий Шевченко, им привезли автогидроподъемник, самосвал «Урал», вакуумную цистерна, автоцистерну и грузопассажирскую ГАЗель.

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В Ясиноватой Донецкой народной республики кассетные снаряды НАТО уничтожили всю коммунальную технику, которую передали городу в качестве шефской помощи от Челябинской области. Сотрудники коммунального предприятия рассказали, что теперь им нечем работать. «Ужас, конторы нет. Начался обстрел, машина загорелась. Из-за сильного обстрела не было возможности даже ее потушить. Водитель ранен», — рассказал один из сотрудников коммунального предприятия на видео РИА Новости. Во время обстрела сотрудники коммунального предприятия укрывались внутри помещения и боялись, что огонь может перекинуться на здание. Коммунальщики уточнили, что техника очень помогала им в благоустройстве города, где они стали единственным коммунальным предприятием. С помощью машин они занимались подрезкой деревьев, подключением электричества, вывозили мусор, наводили порядок во дворах и на детских площадках. Сейчас все машины посечены осколками, причем пострадали не только стекла, но и двигатели. Подарок в виде рабочей техники год назад передал коммунальным службам города Ясиноватая губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как рассказал глава города Дмитрий Шевченко, им привезли автогидроподъемник, самосвал «Урал», вакуумную цистерна, автоцистерну и грузопассажирскую ГАЗель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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