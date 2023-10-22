Merkur: Abrams оказались неподходящими для ведения боя на Украине

Танки Abrams, которые Вашингтон передал Киеву, не подходят для боев в зоне проведения спецоперации из-за их технических характеристик. Об этом рассказали немецкие обозреватели.
«Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают их неподходящими для ведения боев на Украине. Танки могут не выдержать распложенные в регионе мосты из-за слишком большого веса. Также Abrams имеют большой расход топлива. В условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения», — указано в материале
В октябре появилась информация, что на Украину доставлены обещанные американские танки. В Китае отмечали, что техника станет большим разочарованием для украинского президента Владимира Зеленского, передает RT. В Британии подчеркивали, что поставка Abrams не изменит ситуацию на фронте.
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