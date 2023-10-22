22 октября 2023

Merkur: Abrams оказались неподходящими для ведения боя на Украине

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Американские танки не способны продемонстрировать весь потенциал в боях на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танки Abrams, которые Вашингтон передал Киеву, не подходят для боев в зоне проведения спецоперации из-за их технических характеристик. Об этом рассказали немецкие обозреватели.

«Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают их неподходящими для ведения боев на Украине. Танки могут не выдержать распложенные в регионе мосты из-за слишком большого веса. Также Abrams имеют большой расход топлива. В условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения», — указано в материале издания Merkur.

В октябре появилась информация, что на Украину доставлены обещанные американские танки. В Китае отмечали, что техника станет большим разочарованием для украинского президента Владимира Зеленского, передает RT. В Британии подчеркивали, что поставка Abrams не изменит ситуацию на фронте.

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Танки Abrams, которые Вашингтон передал Киеву, не подходят для боев в зоне проведения спецоперации из-за их технических характеристик. Об этом рассказали немецкие обозреватели. «Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают их неподходящими для ведения боев на Украине. Танки могут не выдержать распложенные в регионе мосты из-за слишком большого веса. Также Abrams имеют большой расход топлива. В условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения», — указано в материале издания Merkur. В октябре появилась информация, что на Украину доставлены обещанные американские танки. В Китае отмечали, что техника станет большим разочарованием для украинского президента Владимира Зеленского, передает RT. В Британии подчеркивали, что поставка Abrams не изменит ситуацию на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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