Merkur: Abrams оказались неподходящими для ведения боя на Украине

23 октября 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Американские танки не способны продемонстрировать весь потенциал в боях на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Abrams, которые Вашингтон передал Киеву, не подходят для боев в зоне проведения спецоперации из-за их технических характеристик. Об этом рассказали немецкие обозреватели. «Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают их неподходящими для ведения боев на Украине. Танки могут не выдержать распложенные в регионе мосты из-за слишком большого веса. Также Abrams имеют большой расход топлива. В условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения», — указано в материале издания Merkur. В октябре появилась информация, что на Украину доставлены обещанные американские танки. В Китае отмечали, что техника станет большим разочарованием для украинского президента Владимира Зеленского, передает RT. В Британии подчеркивали, что поставка Abrams не изменит ситуацию на фронте.

Танки Abrams, которые Вашингтон передал Киеву, не подходят для боев в зоне проведения спецоперации из-за их технических характеристик. Об этом рассказали немецкие обозреватели. «Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают их неподходящими для ведения боев на Украине. Танки могут не выдержать распложенные в регионе мосты из-за слишком большого веса. Также Abrams имеют большой расход топлива. В условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения», — указано в материале издания Merkur. В октябре появилась информация, что на Украину доставлены обещанные американские танки. В Китае отмечали, что техника станет большим разочарованием для украинского президента Владимира Зеленского, передает RT. В Британии подчеркивали, что поставка Abrams не изменит ситуацию на фронте.