22 октября 2023
21 октября 2023

Е1: в екатеринбургском микрорайоне закрылась половина магазинов Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, wildberries, пункт выдачи заказов, вайльдбериз
В микрорайоне Солнечный работает лишь два ПВЗ Wildberries из четырех, рассказал очевидец Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный закрылись два пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Ранее их было четыре, теперь в оставшихся точках скапливаются огромные очереди. Об этом рассказал очевидец.

«Раньше такого не было, так как в микрорайоне было четыре ПВЗ. Вчера [21 октября] пункт выдачи не работал вообще, висела записка „Приходить завтра“, а сегодня [22 октября] очередь с улицы. Два пункта выдачи на весь Солнечный — это ужас», — передает слова очевидца Е1.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее свердловские владельцы точек Wildberries и OZON призвали московские представительства маркетплейсов существенно снизить штрафы. Представители бизнеса жаловались, что им невыгодно содержать торговые площадки из-за почти полного отсутствия выручки в связи с многочисленными штрафами.

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В екатеринбургском микрорайоне Солнечный закрылись два пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Ранее их было четыре, теперь в оставшихся точках скапливаются огромные очереди. Об этом рассказал очевидец. «Раньше такого не было, так как в микрорайоне было четыре ПВЗ. Вчера [21 октября] пункт выдачи не работал вообще, висела записка „Приходить завтра“, а сегодня [22 октября] очередь с улицы. Два пункта выдачи на весь Солнечный — это ужас», — передает слова очевидца Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее свердловские владельцы точек Wildberries и OZON призвали московские представительства маркетплейсов существенно снизить штрафы. Представители бизнеса жаловались, что им невыгодно содержать торговые площадки из-за почти полного отсутствия выручки в связи с многочисленными штрафами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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