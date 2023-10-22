Е1: в екатеринбургском микрорайоне закрылась половина магазинов Wildberries

23 октября 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Солнечный работает лишь два ПВЗ Wildberries из четырех, рассказал очевидец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском микрорайоне Солнечный закрылись два пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Ранее их было четыре, теперь в оставшихся точках скапливаются огромные очереди. Об этом рассказал очевидец. «Раньше такого не было, так как в микрорайоне было четыре ПВЗ. Вчера [21 октября] пункт выдачи не работал вообще, висела записка „Приходить завтра“, а сегодня [22 октября] очередь с улицы. Два пункта выдачи на весь Солнечный — это ужас», — передает слова очевидца Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее свердловские владельцы точек Wildberries и OZON призвали московские представительства маркетплейсов существенно снизить штрафы. Представители бизнеса жаловались, что им невыгодно содержать торговые площадки из-за почти полного отсутствия выручки в связи с многочисленными штрафами.

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный закрылись два пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Ранее их было четыре, теперь в оставшихся точках скапливаются огромные очереди. Об этом рассказал очевидец. «Раньше такого не было, так как в микрорайоне было четыре ПВЗ. Вчера [21 октября] пункт выдачи не работал вообще, висела записка „Приходить завтра“, а сегодня [22 октября] очередь с улицы. Два пункта выдачи на весь Солнечный — это ужас», — передает слова очевидца Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее свердловские владельцы точек Wildberries и OZON призвали московские представительства маркетплейсов существенно снизить штрафы. Представители бизнеса жаловались, что им невыгодно содержать торговые площадки из-за почти полного отсутствия выручки в связи с многочисленными штрафами.