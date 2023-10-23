Иранские чиновники раскрыли, вступит ли страна в войну против Израиля

Reuters: Иран пока не планирует воевать против Израиля

Иран намерен разрешить «Хезболле» воевать против Израиля Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Иран просчитывает риски от вступления в войну против Израиля. Пока что иранские чиновники пришли к тому, чтобы разрешить группировке «Хезболла» из Ливана совершать нападения на еврейское государство, при этом не вступая в конфликт самим.

«Среди высших руководителей Ирана достигнут консенсус — благословить ограниченные трансграничные рейды боевиков „Хезболлы“ на израильские военные объекты», — уточнили авторы Reuters, ссылаясь на представителей службы безопасности Ирана. При этом в Тегеране хотят предотвратить любую эскалацию конфликта, которая вынудит Иран открыто вступить в войну Израиля и Палестины.

В иранском городе Мешхеде был поднят черный флаг мести после того, как Израиль ударил по больнице в секторе Газа. В результате этой атаки погибли свыше 800 человек. Израиль объявил войну боевикам ХАМАС 7 октября, после того, как те вторглись на территорию еврейского государства. Ливан также вступил в конфликт против Израиля.