22 октября 2023

В Свердловской области 86-летний пенсионер избежал колонии за убийство жены

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в Невьянске Фото:

В Невьянске (Свердловская область) 86-летний пенсионер зарезал 84-летнюю супругу. Его не стали отправлять за это в колонию.

«Установлено, что 24 июня 86-летний мужчина и его 84-летняя супруга находились дома в Невьянске. Между ними возник конфликт на бытовой почке, в ходе которого супруг вооружился ножом и нанес супруге не менее девяти ударов в область груди. От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемого задержали. Он, согласно заключению медиков, страдает хроническим психическим расстройством, поэтому не осознавал опасность своих действий и не мог руководить ими. В итоге Невьянский горсуд назначил пенсионеру принудительное лечение в психбольнице.

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В Невьянске (Свердловская область) 86-летний пенсионер зарезал 84-летнюю супругу. Его не стали отправлять за это в колонию. «Установлено, что 24 июня 86-летний мужчина и его 84-летняя супруга находились дома в Невьянске. Между ними возник конфликт на бытовой почке, в ходе которого супруг вооружился ножом и нанес супруге не менее девяти ударов в область груди. От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемого задержали. Он, согласно заключению медиков, страдает хроническим психическим расстройством, поэтому не осознавал опасность своих действий и не мог руководить ими. В итоге Невьянский горсуд назначил пенсионеру принудительное лечение в психбольнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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