В Свердловской области 86-летний пенсионер избежал колонии за убийство жены

ЧП произошло в Невьянске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Невьянске (Свердловская область) 86-летний пенсионер зарезал 84-летнюю супругу. Его не стали отправлять за это в колонию.

«Установлено, что 24 июня 86-летний мужчина и его 84-летняя супруга находились дома в Невьянске. Между ними возник конфликт на бытовой почке, в ходе которого супруг вооружился ножом и нанес супруге не менее девяти ударов в область груди. От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемого задержали. Он, согласно заключению медиков, страдает хроническим психическим расстройством, поэтому не осознавал опасность своих действий и не мог руководить ими. В итоге Невьянский горсуд назначил пенсионеру принудительное лечение в психбольнице.