Погибшего в Таиланде екатеринбургского диджея могли утопить

В деле о гибели диджея Штаера в Таиланде появилась версия об убийстве

Версии о том, что случилось с диджеем на берегу тайского острова, разнятся Фото: Алена Полозова © URA.RU

Екатеринбургского диджея Павла Штаера могли утопить, и это не было несчастным случаем. Таким мнением поделился один из пользователей социальной сети, в которой обсуждалась гибель молодого человека в Таиланде.

«Там мутная история. Он был на пирсе с друзьями. Когда упал, то друзья вместо того, чтобы поднимать панику, пошли покупать воду. Пришли, а его уже не видно», — написал пользователь под именем Dmitry Alexeenko. «Невероятно, чтобы такой красивый, сильный и утонул, упал с пирса. Лучше бы сидел дома, его девушка его бы спасла, но ее не было рядом», — высказалась Feri De. «Его утопили», — поделился предположением пользователь под ником M.C.

Екатеринбуржец Павел Штаер (Храмов) последние несколько лет жил и работал в Таиланде. В ночь на 16 октября он утонул возле острова Панган при загадочных обстоятельствах. Как рассказывал один из участников событий, он, диджей и его девушка сидели на берегу и слушали музыку, когда вдруг Павел прыгнул с пирса. Его пытались спасти, но россиянин якобы вел себя неадекватно и агрессивно, то подплывая к берегу, то уплывая. В итоге Штаер утонул. Его тело кремируют в Таиланде и отправят прах на родину.