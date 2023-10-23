Челябинские полицейские нашли у мигранта полтора килограмма героина

Наркотики полицейские обнаружили в съемной квартире подозреваемого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске полицейские изъяли у мигранта почти полтора килограмма героина. Наркозелье приехавший на заработки из государства ближнего зарубежья 30-летний мужчина прятал в тайнике в съемной квартире, сообщили в пресс-службе полицейского главка региона 23 октября.

Мужчина уже является фигурантом уголовного дела. Ранее его вместе с тремя подельниками задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области. Злоумышленников поймали с поличным, когда они делали закладки, в том числе планировали организовать тайники на территории парка имени Юрия Гагарина. Таким образом наркодилеры пытались сбыть бесконтактным способом через интернет-магазин более 240 граммов героина.

Задержанные иностранцы стали фигурантами уголовного дела о покушении на сбыт наркотика в крупном размере. В дальнейшем оперативники обнаружили тайник с героином, информацию о котором один из задержанных скрыл от следователей. Уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины переквалифицировали на более тяжкий состав — теперь он подозревается в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативниками продолжается работа по установлению иных участников наркоканала.

Ранее в Челябинской области осудили курьеров межрегиональной ОПГ, промышлявшей продажей наркотиков. В январе 2023 года они были задержаны сотрудниками УФСБ по региону, у них изъято наркотическое средство массой пять килограммов. Наркотики они планировали сбыть посредством закладок. Суд приговорил их к лишению свободы на срок восемь и девять лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Так же каждому назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей.