19 октября 2023

В Челябинской области ФСБ задержала курьеров межрегиональной ОПГ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, клетка, арест, решетка, преступник, обвиняемый, арестованный, белоносов владимир
Задержанных курьеров отправили в колонию строгого режима Фото:

В Челябинской области осудили курьеров межрегиональной ОПГ, промышлявшей продажей наркотиков. Их в январе задержали сотрудники ФСБ. Как 20 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчин отправили в колонию строгого режима.

«В январе 2023 года они были задержаны сотрудниками УФСБ по региону, у них изъято наркотическое средство массой пять килограммов. Суд приговорил их к лишению свободы на срок восемь и девять лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Так же каждому назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что на курьеров вышли при разработке дела об организованной преступной группировке, которая промышляла торговлей наркотиками по всему УрФО. Найденный правоохранителями наркотик они планировали сбыть посредством закладок. Уголовное дело в отношении лиц было расследовано следственным органом УФСБ.

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В Челябинской области осудили курьеров межрегиональной ОПГ, промышлявшей продажей наркотиков. Их в январе задержали сотрудники ФСБ. Как 20 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчин отправили в колонию строгого режима. «В январе 2023 года они были задержаны сотрудниками УФСБ по региону, у них изъято наркотическое средство массой пять килограммов. Суд приговорил их к лишению свободы на срок восемь и девять лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Так же каждому назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что на курьеров вышли при разработке дела об организованной преступной группировке, которая промышляла торговлей наркотиками по всему УрФО. Найденный правоохранителями наркотик они планировали сбыть посредством закладок. Уголовное дело в отношении лиц было расследовано следственным органом УФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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