В Челябинской области осудили курьеров межрегиональной ОПГ, промышлявшей продажей наркотиков. Их в январе задержали сотрудники ФСБ. Как 20 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчин отправили в колонию строгого режима.
«В январе 2023 года они были задержаны сотрудниками УФСБ по региону, у них изъято наркотическое средство массой пять килограммов. Суд приговорил их к лишению свободы на срок восемь и девять лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Так же каждому назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В ведомстве отметили, что на курьеров вышли при разработке дела об организованной преступной группировке, которая промышляла торговлей наркотиками по всему УрФО. Найденный правоохранителями наркотик они планировали сбыть посредством закладок. Уголовное дело в отношении лиц было расследовано следственным органом УФСБ.
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