В Челябинской области ФСБ задержала курьеров межрегиональной ОПГ. Видео

20 октября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Задержанных курьеров отправили в колонию строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области осудили курьеров межрегиональной ОПГ, промышлявшей продажей наркотиков. Их в январе задержали сотрудники ФСБ. Как 20 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчин отправили в колонию строгого режима. «В январе 2023 года они были задержаны сотрудниками УФСБ по региону, у них изъято наркотическое средство массой пять килограммов. Суд приговорил их к лишению свободы на срок восемь и девять лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Так же каждому назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что на курьеров вышли при разработке дела об организованной преступной группировке, которая промышляла торговлей наркотиками по всему УрФО. Найденный правоохранителями наркотик они планировали сбыть посредством закладок. Уголовное дело в отношении лиц было расследовано следственным органом УФСБ.

В Челябинской области осудили курьеров межрегиональной ОПГ, промышлявшей продажей наркотиков. Их в январе задержали сотрудники ФСБ. Как 20 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчин отправили в колонию строгого режима. «В январе 2023 года они были задержаны сотрудниками УФСБ по региону, у них изъято наркотическое средство массой пять килограммов. Суд приговорил их к лишению свободы на срок восемь и девять лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Так же каждому назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что на курьеров вышли при разработке дела об организованной преступной группировке, которая промышляла торговлей наркотиками по всему УрФО. Найденный правоохранителями наркотик они планировали сбыть посредством закладок. Уголовное дело в отношении лиц было расследовано следственным органом УФСБ.