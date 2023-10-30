В Челябинском аэропорту нашли нарушения в работе медиков

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В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века. Челябинск, зал ожидания, билетные кассы, аэропорт игорь курчатов, аэропорт курчатов
Предприятие привлекли к административной ответственности Фото:

В международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске нашли нарушения в сфере здравоохранения. Об этом 30 октября сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в реестрах содержались неполные сведения о медоборудовании и медиках, не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Также не проводилась сверка наличия лекарственных средств», — уточнили в пресс-службе.

По результатам проверки транспортным прокурором было вынесено представление гендиректору АО «Челябинское авиапредприятие». После чего нарушения устранены и виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также Арбитражный суд Челябинской области привлек компанию к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.

URA.RU направило письменный запрос в приемную генерального директора аэропорта Виталия Кашина. На момент публикации ответа не последовало.

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В международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске нашли нарушения в сфере здравоохранения. Об этом 30 октября сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что в реестрах содержались неполные сведения о медоборудовании и медиках, не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Также не проводилась сверка наличия лекарственных средств», — уточнили в пресс-службе. По результатам проверки транспортным прокурором было вынесено представление гендиректору АО «Челябинское авиапредприятие». После чего нарушения устранены и виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также Арбитражный суд Челябинской области привлек компанию к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. URA.RU направило письменный запрос в приемную генерального директора аэропорта Виталия Кашина. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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