В Челябинском аэропорту нашли нарушения в работе медиков

В международном аэропорту имени Курчатова в Челябинске нашли нарушения в сфере здравоохранения. Об этом 30 октября сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что в реестрах содержались неполные сведения о медоборудовании и медиках, не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Также не проводилась сверка наличия лекарственных средств», — уточнили в пресс-службе.
По результатам проверки транспортным прокурором было вынесено представление гендиректору АО «Челябинское авиапредприятие». После чего нарушения устранены и виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также Арбитражный суд Челябинской области привлек компанию к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ.
URA.RU направило письменный запрос в приемную генерального директора аэропорта Виталия Кашина. На момент публикации ответа не последовало.
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